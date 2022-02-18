Твердження російських ЗМІ з посиланням на бойовиків про нібито провокацію 18 лютого з підривом хімічного заводу в районі Горлівки людьми, які "розмовляють польською мовою", не відповідають дійсності.

Про це повідомив речник координатора з питань спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

"Це ще одна інформаційна провокація, суть якої — поширення інсинуацій про Польщу, а ще намагання створити привід для ескалації", — зазначив чиновник.

Удень 18 лютого ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив про нібито попередження спроби диверсії біля хімічного заводу в районі Горлівки. Бойовики начебто перехопили переговори нападників, які "розмовляли польською мовою".

Інформацію про нібито диверсію вже заперечили міністерства оборони і закордонних справ України.

18 лютого ватажок "ДНР" Денис Пушилін оголосив про масову евакуацію жителів республіки до Ростовської області. Він стверджує, що президент Володимир Зеленський найближчим часом надасть військовим наказ про початок наступу на Донбасі.

Невдовзі про евакуацію населення до Росії оголосив ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник. При цьому він закликав усіх чоловіків, здатних тримати в руках зброю, "стати на захист своєї землі".

Офіційний представник президента Росії Дмитро Пєсков спершу заявив, що нічого про евакуацію не знає. Але потім Володимир Путін розпорядився всім прибулим із окупованих територій виплатити по 10 тисяч рублів.

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