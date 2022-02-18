Росія продовжує нарощувати війська біля українських кордонів — США

Постійний представник США в Організації з безпеки та співробітництва у Європі Майкл Карпентер заявив, що Росія могла збільшити військову присутність та зосередити поблизу українських кордонів до 190 тисяч російських військових.
Як повідомляє The Guardian, про це Карпентер сказав на нараді ОБСЄ, скликаній через кризу навколо України.
"За нашими оцінками, Росія, ймовірно, зосередила від 169 000 до 190 000 військовослужбовців в Україні та поблизу неї. 30 січня їх було близько 100 тисяч", — зазначив посадовець.
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Як зазначає видання, ця оцінка, ймовірно, включає також тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.
"Це — найбільша концентрація військ у Європі з часів Другої світової війни", — наголосив Карпентер.
Раніше премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС готує санкції проти Росії, які будуть набагато жорстокішими ніж ті, що були введені після окупації Криму у 2014 році.
Що відомо
- Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія шукає привід для початку вторгнення в Україну.
- 17 лютого російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали двоє мирних жителів. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, повертаються у пункти постійного розташування. У Білорусі запевняють, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові. Українські та західні посадовці не вважають такі заяви правдивими.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
- Очільник Пентагону Ллойд Остін 17 лютого заявив, що Москва зосередила понад 150 тисяч військових на прикордонні з Україною, посилила військову присутність у Чорноморському регіоні, стягнула військово-повітряні сили, поповнила запаси крові. Велика Британія також фіксує, що до українських кордонів прибувають нові військові підрозділи РФ.
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