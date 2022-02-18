Росія продовжує нарощувати війська біля українських кордонів — США

Постійний представник США в Організації з безпеки та співробітництва у Європі Майкл Карпентер заявив, що Росія могла збільшити військову присутність та зосередити поблизу українських кордонів до 190 тисяч російських військових.

Як повідомляє The Guardian, про це Карпентер сказав на нараді ОБСЄ, скликаній через кризу навколо України.

"За нашими оцінками, Росія, ймовірно, зосередила від 169 000 до 190 000 військовослужбовців в Україні та поблизу неї. 30 січня їх було близько 100 тисяч", — зазначив посадовець.

Як зазначає видання, ця оцінка, ймовірно, включає також тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

"Це — найбільша концентрація військ у Європі з часів Другої світової війни", — наголосив Карпентер.

Раніше премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС готує санкції проти Росії, які будуть набагато жорстокішими ніж ті, що були введені після окупації Криму у 2014 році.

Що відомо

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

"Кожен раз, коли Росія брязкає зброєю, чимало людей записується до тероборони" — історія резервіста

Обстріли Станиці Луганської, Мар'їнки, Врубівки: що відомо та як реагує влада

Росія хоче визнати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Як на це реагують політики України і світу

Чорнобильська зона та АЕС. Чи готові вони до можливого військового вторгнення

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу