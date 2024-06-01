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Вперше в історії двосторонніх відносин: Зеленський зустрівся з президентом Тимор-Лешті
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Вперше в історії двосторонніх відносин: Зеленський зустрівся з президентом Тимор-Лешті

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Зеленський з президентом Тимор-Лешті
Володимир Зеленський сьогодні у Сінгапурі провів зустріч із президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамушем-Ортою, 1 червня 2024 року. ОПУ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні 1 червня у Сінгапурі провів зустріч із президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамушем-Ортою. Це перша зутріч лідерів в історії двосторонніх відносин.

За підсумками зустрічі президент повідомив, що Рамуш-Орта підтвердив участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії цього місяця.

"Для нас дуже важливо почати процес встановлення справедливого миру. Росія не хоче зупинити війну. Тому разом з усім світом ми маємо робити кроки для наближення миру", — написав Зеленський.

Також він подякував колезі за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та важливих резолюцій ООН щодо засудження агресії Росії.

Як додали в Офісі президента, Зеленський, крім того, запросив президента Тимор-Лешті відвідати Україну.

Також президент Зеленський сьогодні зустрівся з новообраним президентом Індонезії Прабово Субіанто на полях Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.

1 червня Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла" – ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

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