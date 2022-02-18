Речник Путіна заявив, що не знає про евакуацію мешканців ОРДЛО в Росію

Офіційний представник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що нічого не знає про евакуацію мешканців окупованих районів Донецької області, про яку заявив ватажок так званої "ДНР" Деніс Пушилін.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

"Я не знаю, що там зараз відбувається", — повідомив Пєсков журналістам.

В адміністрації губернатора Ростовської області також зазначили, що не мають інформації про можливу евакуацію мешканців ОРДЛО. Як повідомляє Znak, чиновники заявили, що їм не відомо про розгортання пунктів тимчасового розміщення біженців, а про рішення Пушиліна вони дізналися з новин.

При цьому у прикордонному управлінні ФСБ у Ростовській області не стали коментувати заяву Пушиліна, а у регіональному управлінні МНС журналістам сказали, що насамперед подібні питання перебувають у компетенції органів місцевого самоврядування.

18 лютого голова Денис Пушилін оголосив про масову евакуацію жителів республіки до Ростовської області. За його словами, евакуації підлягають насамперед жінки, діти та люди похилого віку. Пушилін стверджує, що президент Володимир Зеленський найближчим часом надасть військовим наказ про початок наступу на Донбасі.

Невдовзі про евакуацію населення до Росії оголосив ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник. При цьому він закликав усіх чоловіків, здатних тримати в руках зброю, "стати на захист своєї землі".

Що відомо

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

"Кожен раз, коли Росія брязкає зброєю, чимало людей записується до тероборони" — історія резервіста

Обстріли Станиці Луганської, Мар'їнки, Врубівки: що відомо та як реагує влада

Росія хоче визнати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Як на це реагують політики України і світу

Чорнобильська зона та АЕС. Чи готові вони до можливого військового вторгнення

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу