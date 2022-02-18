Ірландія рекомендувала своїм співробітникам місії ОБСЄ залишити Україну

Уряд Ірландії рекомендував своїм співробітникам Моніторингової місії ОБСЄ залишити Україну.

Про це повідомляє The Times.

Така рекомендація уряду повʼязана зі зростанням напруги на українсько-російському кордоні та побоюваннях щодо можливого повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчими днями.

Моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі складається з представників різних країн. Члени місії не озброєні. ОБСЄ заявляє, що деякі уряди вже закликали своїх представників у місії залишити Україну. Зокрема, Україну залишили американські представники місії ОБСЄ.

При цьому дипломати Ірландії залишаються працювати у посольстві в Києві.

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