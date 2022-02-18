Міністр оборони України Олексій Резников заявив, що українська армія не планує ніяких наступальних дій і не застосовує зброю проти мирного населення. А інформація про нібито наступ ЗСУ є неправдивою і спрямована на залякування мешканців окупованих територій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

"Сьогодні (18 лютого — ред.) вони (російські війська — ред.) вигадали черговий фейк про якісь диверсійні групи, які начебто збиралися влаштувати хімічну атаку в Горлівці. Навіть зняли постановочне відео. А самі обстріляли гуманітарну місію ООН на КПВВ в Щасті", — сказав Резніков.

За його словами, ці події є свідченням того, що Росія готує "різні інсценування, щоб виправдати свої злочини".

"Ще раз звертаюся до громадян — не вірте фейкам і не бійтеся. Українська армія готова дати відсіч ворогу, але діятиме у межах домовленостей і в жодному разі не створюватиме небезпеку для людей", — наголосив міністр.

18 лютого ватажок "ДНР" Денис Пушилін оголосив про масову евакуацію жителів республіки до Ростовської області. Він стверджує, що президент Володимир Зеленський найближчим часом надасть військовим наказ про початок наступу на Донбасі.

Невдовзі про евакуацію населення до Росії оголосив ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник. При цьому він закликав усіх чоловіків, здатних тримати в руках зброю, "стати на захист своєї землі".

Офіційний представник президента Росії Дмитро Пєсков спершу заявив, що нічого про евакуацію не знає. Але потім Володимир Путін розпорядився всім прибулим із окупованих територій виплатити по 10 тисяч рублів.

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