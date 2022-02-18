Віцепрем'єр міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців ОРДЛО усілякими способами знайти можливість перетнути контрольні пункти на лінії розмежування, аби потрапити на підконтрольну Україні територію.

Про це політикиня заявила під час брифінгу в Офісі президента.

"Я звертаюся зараз до тих, людей, які нині на окупованій території. Їдьте до нас. Знайдіть спосіб перетнути КПВВ, ми створимо усі умови де жити та що їсти", – заявила Верещук.

Вона додала, що Росія навмисно нагнітає ситуацію в Донецькій та Луганській областях, аби створити паніку та хвилювання серед населення.

"Російські окупанти нагнітають обстановку. Дезінформація, яку спричиняють хвилювання. Ми не боїмося відповідальності. Я як міністр можу донести – сьогодні відбувалася зустріч з представниками щодо гуманітарного реагування. Ми контролюємо весь процес", – зауважила Ірина Верещук.

Як відомо, бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни", евакуювати незаконна влада хоче тільки жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

Що відомо

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

Обстріли на Донбасі: якими є гарантії безпеки для України? Аналізує експерт

Морські навчання РФ перекривають українські шляхи. Чи загрожує це економічною блокадою

Обстріли Станиці Луганської, Мар'їнки, Врубівки: що відомо та як реагує влада

Росія хоче визнати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Як на це реагують політики України і світу

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу