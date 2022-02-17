Велика Британія вважає, що Росія попри заяви про відведення військ досі зберігає достатньо сил для здійснення вторгнення в Україну. Там визначили кілька напрямків можливого російського нападу із суходолу.
Відповідну мапу 17 лютого оприлюднило британське Міністерство оборони.
Згідно з нею, Росія може здійснити наступ із трьох основних напрямків — півночі, сходу і півдня. Він складатиметься з двох етапів.
На першому етапі угруповання, розташовані в Білорусі й Брянській та Курській областях Росії, можуть здійснити наступ на Київ, угруповання в Білгородській області — на Харків. З Ростовської області може відбутися напад на підконтрольну Україні Луганщину та Дніпро через Маріуполь і Запоріжжя, куди долучаться сили з окупованого Криму.
На другому етапі окупаційні російські війська у Дніпрі рухатимуться на захід у бік Вінниці, а російський контингент із Криму — вздовж Чорноморського узбережжя аж до Одеси.
"Мапа демонструє можливі напрямки вторгнення Путіна. Він усе ще може запобігти конфлікту і зберегти мир", — застерігають у британському Міноборони. Там додають, що ймовірні напрямки нападу мають ілюстративний характер.
Очільник Пентагону Ллойд Остін 17 лютого заявив, що Москва зосередила понад 150 тисяч військових на прикордонні з Україною, посилила військову присутність у Чорноморському регіоні, стягнула військово-повітряні сили, поповнила запаси крові. Велика Британія також фіксує, що до українських кордонів прибувають нові військові підрозділи РФ.
Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року. А президент США Джо Байден вважає, що напад може статися "протягом кількох найближчих днів".
- Міністерство оборони Росії стверджує, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, невдовзі почнуть повертатися у пункти постійного розташування. У Білорусі запевняють, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові. Українські та західні посадовці не вважають такі заяви правдивими.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
- 17 лютого на Донбасі сталося загострення. Станом на 13:00 російські окупанти 29 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів поранення отримали один український військовий та двоє мирних жителів. Президент Володимир Зеленський провів термінову телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, а українська делегація в Тристоронній контактній групі звернулася до представника ОБСЄ в ТКГ щодо невідкладного скликання позачергових консультацій.
- На думку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Росія намагається знайти привід для вторгнення в Україну, вдаючись до дезінформації та поширюючи заяви про обстріли на Донбасі з українського боку, однак Альянс уважно відстежує її дії, щоб запобігти такому сценарію.
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