Велика Британія вважає, що Росія попри заяви про відведення військ досі зберігає достатньо сил для здійснення вторгнення в Україну. Там визначили кілька напрямків можливого російського нападу із суходолу.

Відповідну мапу 17 лютого оприлюднило британське Міністерство оборони.

Згідно з нею, Росія може здійснити наступ із трьох основних напрямків — півночі, сходу і півдня. Він складатиметься з двох етапів.

На першому етапі угруповання, розташовані в Білорусі й Брянській та Курській областях Росії, можуть здійснити наступ на Київ, угруповання в Білгородській області — на Харків. З Ростовської області може відбутися напад на підконтрольну Україні Луганщину та Дніпро через Маріуполь і Запоріжжя, куди долучаться сили з окупованого Криму.

На другому етапі окупаційні російські війська у Дніпрі рухатимуться на захід у бік Вінниці, а російський контингент із Криму — вздовж Чорноморського узбережжя аж до Одеси.

"Мапа демонструє можливі напрямки вторгнення Путіна. Він усе ще може запобігти конфлікту і зберегти мир", — застерігають у британському Міноборони. Там додають, що ймовірні напрямки нападу мають ілюстративний характер.

Очільник Пентагону Ллойд Остін 17 лютого заявив, що Москва зосередила понад 150 тисяч військових на прикордонні з Україною, посилила військову присутність у Чорноморському регіоні, стягнула військово-повітряні сили, поповнила запаси крові. Велика Британія також фіксує, що до українських кордонів прибувають нові військові підрозділи РФ.

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