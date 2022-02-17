Українська делегація в Тристоронній контактній групі звернулася до представника ОБСЄ в ТКГ щодо невідкладного скликання позачергових консультацій робочої групи з питань безпеки, а також позачергового засідання ТКГ. Звернення було опубліковане після різкого загострення на Донбасі 17 лютого.

"Ми спостерігаємо численні порушення режиму припинення вогню на лінії розмежування з боку незаконних збройних формувань, які підтримуються РФ. Внаслідок понад 40 обстрілів із застосуванням ствольної артилерії, мінометів та танків пошкоджені будівлі дитячого садочку в районі Станиці Луганської, снаряди влучили на двір Врубівського ліцею. В обох будівлях під час обстрілів перебували діти, учні та персонал. тримали ушкодження троє мирних жителів", — йдеться у заяві української сторони.

Українська делегація звернулась до представника ОБСЄ в ТКГ щодо невідкладного скликання позачергових консультацій робочої групи з питань безпеки, а також позачергового засідання ТКГ.

"Щоб такі провокації не могли стати приводом для ескалації ми пропонували і пропонуємо залучення представників країн Нормандського формату до участі в усіх механізмах, які здійснюють моніторинг і верифікацію дотримання режиму припинення вогню", — заявили представники української делегації в ТКГ.

Що відомо

17 лютого у результаті обстрілів з боку російських окупантів без електропостачання залишились жителі Станиці Луганської.

17 лютого російські окупанти близько 09:40 обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова поблизу Станиці Луганської.

17 лютого о 09:00 ранку російські окупанти відкрили вогонь по Станиці Луганській. У результаті обстрілу снаряд влучив у будівлю дитячого садочка. Троє працівників закладу отримали контузії.

Станом на 13:00 17 лютого російські окупанти 29 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів поранення отримали один український військовий та двоє мирних жителів, повідомляє пресцентр штабу ООС. Російські окупанти випустили 32 снаряди з артилерійського озброєння. Також окупанти гатили з артилерії 122-го калібру, мінометів 120-го та 82-го калібрів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Новотошківського, Водяного Трудівського, Старогнатівки, Старого Айдара, Мар'їнки, Південного, Майорська, Лобачевого, Новоселівки Другої, Луганського, Світлодарська, Троїцького, Попасної, Зайцевого, Невельського, Шумів, Травневого, Авдіївки та Пісків.

Володимир Зеленський з Маріуполя провів розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої проінформував про обстріл у Станиці Луганській.

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