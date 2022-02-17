Від початку 17 лютого російські окупанти 29 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів поранення отримали один український військовий та двоє мирних жителів.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості. За попередньою інформацією, в наслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб", — повідомили у штабі.

Російські окупанти випустили 32 снаряди з артилерійського озброєння. У результаті обстрілу були пошкоджені дитячий садок та комунальна інфраструктура.

Також окупанти гатили з артилерії 122-го калібру, мінометів 120-го та 82-го калібрів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Новотошківського, Водяного Трудівського, Старогнатівки, Старого Айдара, Мар'їнки, Південного, Майорська, Лобачевого, Новоселівки Другої, Луганського, Світлодарська, Троїцького, Попасної, Зайцевого, Невельського, Шумів, Травневого, Авдіївки та Пісків.

Що відомо

17 лютого у результаті обстрілів з боку російських окупантів без електропостачання залишились жителі Станиці Луганської.

17 лютого російські окупанти близько 09:40 обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова поблизу Станиці Луганської.

17 лютого о 09:00 ранку російські окупанти відкрили вогонь по Станиці Луганській. У результаті обстрілу снаряд влучив у будівлю дитячого садочка. Троє працівників закладу отримали контузії.

17 лютого під час обстрілу російськими окупантами Старого Айдару була пошкоджена лінія електропередач напругою 110 кВ. Поранених та травмованих серед мирних жителів немає.

16 лютого на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини зафіксували 230 одиниць військової техніки, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

16 лютого російські окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

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