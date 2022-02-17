Володимир Зеленський з Маріуполя провів розмову з Шарлем Мішелем, під час якої проінформував про обстріл у Станиці Луганській. Про це він написав своєму Твіттері.
"Поінформував про безпекову ситуацію та сьогоднішні провокативні обстріли, зокрема Станиці Луганської. Подякував за ініціативу щодо проведення донорської конференції на підтримку України", — написав він.
Володимир Зеленський продовж свого візиту у Маріуполь вийшов в море на військовому катері та проінспектував морські кордони України.
"Вийшли в акваторію Азовського моря. Наші військові надійно оберігають державні кордони і територію України як на суші, так і в морі", — написав Володимир Зеленський.
Також президент ознайомився с системою патрулювання та охороною державного кордону в Азовському морі.
Що відомо
- Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом у Маріуполь у День єднання 16 лютого.
- Він відзначив заслуги військових, медиків, журналістів та громадян України, які не виконували свої обов'язки, не піддавались паніці на фоні повідомлень про ймовірний напад окупантів найближчим часом.
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