Російська сторона 17 лютого передала американському послу в Москві Джону Саллівану свою реакцію на відповідь США щодо "гарантій безпеки", висунутих у грудні 2021 року.

Інформацію про отримання відповіді Суспільному повідомив високопосадовець Державного департаменту США.

У відповіді Росія стверджує, що США "не дали конструктивної відповіді на базові елементи" пропозицій Москви. Там наголошується, що питання нерозширення НАТО і відмови Альянсу від приєднання України та Грузії має "принциповий характер" для РФ.

"У разі прийняття України в НАТО виникне реальна загроза того, що режим у Києві спробує силою повернути Крим, втягнувши США та їхніх союзників відповідно до стаття 5 Вашингтонського договору у прямий збройних конфлікт з Росією з усіма наслідками, що випливають", — ідеться у відповіді.

Росія укотре повторила, що "ніякого російського вторгнення в Україну... немає і не планується", а згадки про зобов'язання Москви за Будапештським меморандумом 1994 року "не мають жодного стосунку до внутрішньоукраїнського конфлікту".

"Втрата українською державою територіальної цілісності — наслідок процесів, що відбулися всередині неї", — заявляє МЗС РФ.

Відомство додає, що для деескалації ситуації потрібний "примус Києва до виконання Мінських домовленостей, заборона постачання Україні зброї, відкликання всіх західних радників та інструкторів, відмова країн НАТО від будь-яких спільних навчань із ЗСУ і виведення всього раніше наданого Києву іноземного озброєння за межі української території".

Водночас Росія відзначила готовність США співпрацювати над окремими заходами з контролю над озброєннями й мінімізації ризиків. Йдеться зокрема про заборону на розгортання ракет середньої та малої дальності в Європі, обмеження польотів важких бомбардувальників біля національних кордонів сторін, а також запобігання інцидентам у морському та повітряному просторі.

Після публікації відповіді сайт Міністерства закордонних справ Росії перестав відкриватися.

Що відомо

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися

Заборона роботи з банками та експорту технологій. Які санкції готують Росії у разі нападу на Україну

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу