Російська сторона 17 лютого передала американському послу в Москві Джону Саллівану свою реакцію на відповідь США щодо "гарантій безпеки", висунутих у грудні 2021 року.
Інформацію про отримання відповіді Суспільному повідомив високопосадовець Державного департаменту США.
У відповіді Росія стверджує, що США "не дали конструктивної відповіді на базові елементи" пропозицій Москви. Там наголошується, що питання нерозширення НАТО і відмови Альянсу від приєднання України та Грузії має "принциповий характер" для РФ.
"У разі прийняття України в НАТО виникне реальна загроза того, що режим у Києві спробує силою повернути Крим, втягнувши США та їхніх союзників відповідно до стаття 5 Вашингтонського договору у прямий збройних конфлікт з Росією з усіма наслідками, що випливають", — ідеться у відповіді.
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Росія укотре повторила, що "ніякого російського вторгнення в Україну... немає і не планується", а згадки про зобов'язання Москви за Будапештським меморандумом 1994 року "не мають жодного стосунку до внутрішньоукраїнського конфлікту".
"Втрата українською державою територіальної цілісності — наслідок процесів, що відбулися всередині неї", — заявляє МЗС РФ.
Відомство додає, що для деескалації ситуації потрібний "примус Києва до виконання Мінських домовленостей, заборона постачання Україні зброї, відкликання всіх західних радників та інструкторів, відмова країн НАТО від будь-яких спільних навчань із ЗСУ і виведення всього раніше наданого Києву іноземного озброєння за межі української території".
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Водночас Росія відзначила готовність США співпрацювати над окремими заходами з контролю над озброєннями й мінімізації ризиків. Йдеться зокрема про заборону на розгортання ракет середньої та малої дальності в Європі, обмеження польотів важких бомбардувальників біля національних кордонів сторін, а також запобігання інцидентам у морському та повітряному просторі.
Після публікації відповіді сайт Міністерства закордонних справ Росії перестав відкриватися.
Що відомо
- На тлі нарощування військ біля українських кордонів 17 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже, і України).
- США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.
- У січні відбулася низка перемовин за участі Росії, США, НАТО, ЄС та ОБСЄ, на яких ішлося про гарантії безпеки Росії. Москва тоді констатувала, що відносини з НАТО "перебувають на критично низькому рівні", а в ОБСЄ сказали, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.
- 26 січня американська сторона передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Також свою відповідь передали представники НАТО. Іспанська газета El País опублікувала текст відповідей — у них не йдеться про неможливість вступу України до НАТО, на чому наполягала РФ, а також не ідеться про нерозширення Альянсу.
- 10 лютого свою відповідь на "гарантії безпеки" Росії передав Європейський Союз від імені 27 держав-членів, хоча Москва і наполягала на тому, що хоче отримати реакцію кожного уряду окремо.
- 14 лютого російський міністр закордонних справ Сергій Лавров під час зустрічі з Володимиром Путіним заявив, що відповіді НАТО та США на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" не задовольняють РФ. Водночас він заявив, що шанси домовитися з Заходом досі є.
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