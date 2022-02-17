Росія намагається знайти привід для вторгнення в Україну, вдаючись до дезінформації та поширюючи заяви про обстріли на Донбасі з українського боку, однак НАТО уважно відстежує її дії, щоб запобігти такому сценарію.
Про це під час пресконференції 17 лютого за підсумками зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО з керівниками військових відомств з України і Грузії заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг,
"Ми занепокоєні тим, що Росія шукає привід для атаки проти України. Все ще немає жодної визначеності щодо російських намірів, ми не знаємо, що трапиться. Але ми знаємо, що Росія зосередила в Україні та навколо неї найбільшу силу, що ми бачили в Європі протягом десятиліть", — підкреслив посадовець.
За його словами, при цьому НАТО відомо, що в Україні, зокрема на Донбасі, діє багато офіцерів російської розвідки.
"Ми бачили спроби представити обґрунтування для повномасштабної операції, щоб надати якесь виправдання для вторгнення Україну", — сказав генсек.
Він також зауважив, що для запобігання такому розвитку подій НАТО вкрай уважно стежить за ситуацією довкола України.
"НАТО та союзники по Альянсу послідовно розкривають російські дії й плани, всі зусилля агресора в сфері дезінформації. Ми переконані, що це ускладнить для них можливості для дій та для того, щоб вдертися до України", — зазначив Столтенберг.
Окрім того, генсек наголосив, що звинувачення Росії в бік НАТО про нібито підготовку зустрічних провокацій не мають сенсу, оскільки у світі сучасних цифрових технологій будь-які дії відстежуються не лише засобами розвідки, але й каналами, доступними для широкої громадськості.
Столтенберг закликав Росію припинити ескалацію та долучитись до діалогу з країнами Заходу.
"Ми продовжуємо закликати Росію до деескалації, відвести сили та долучитися до політичного діалогу з НАТО та союзниками. НАТО продовжує здійснювати зусилля для пошуку дипломатичного рішення для кризи, спричиненої російським військовим нарощуванням в Україні та навколо неї. Попри заяви Москви, досі ми не бачили жодних ознак відведення (військ — ред.) або деескалації. Натомість Росія продовжує військове нарощування",
Генсек закликав Росію відвести свої війська.
"Ми закликаємо Росію зробити те, про що вона оголосила, та відвести війська від кордонів України. Це буде важливим першим кроком до мирного політичного рішення", — підсумував Столтенберг.
Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, невдовзі почнуть повертатися у пункти постійного розташування. У Білорусі запевняють, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові. Українські та західні посадовці не вважають такі заяви правдивими.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
- Очільник Пентагону Ллойд Остін 17 лютого заявив, що Москва зосередила понад 150 тисяч військових на прикордонні з Україною, посилила військову присутність у Чорноморському регіоні та стягнула військово-повітряні сили, навіть поповнила запаси крові. Велика Британія також фіксує, що до українських кордонів прибувають нові військові підрозділи РФ.
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