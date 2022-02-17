Росія намагається знайти привід для вторгнення в Україну, вдаючись до дезінформації та поширюючи заяви про обстріли на Донбасі з українського боку, однак НАТО уважно відстежує її дії, щоб запобігти такому сценарію.

Про це під час пресконференції 17 лютого за підсумками зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО з керівниками військових відомств з України і Грузії заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг,

"Ми занепокоєні тим, що Росія шукає привід для атаки проти України. Все ще немає жодної визначеності щодо російських намірів, ми не знаємо, що трапиться. Але ми знаємо, що Росія зосередила в Україні та навколо неї найбільшу силу, що ми бачили в Європі протягом десятиліть", — підкреслив посадовець.

За його словами, при цьому НАТО відомо, що в Україні, зокрема на Донбасі, діє багато офіцерів російської розвідки.

"Ми бачили спроби представити обґрунтування для повномасштабної операції, щоб надати якесь виправдання для вторгнення Україну", — сказав генсек.

Він також зауважив, що для запобігання такому розвитку подій НАТО вкрай уважно стежить за ситуацією довкола України.

"НАТО та союзники по Альянсу послідовно розкривають російські дії й плани, всі зусилля агресора в сфері дезінформації. Ми переконані, що це ускладнить для них можливості для дій та для того, щоб вдертися до України", — зазначив Столтенберг.

Окрім того, генсек наголосив, що звинувачення Росії в бік НАТО про нібито підготовку зустрічних провокацій не мають сенсу, оскільки у світі сучасних цифрових технологій будь-які дії відстежуються не лише засобами розвідки, але й каналами, доступними для широкої громадськості.

Столтенберг закликав Росію припинити ескалацію та долучитись до діалогу з країнами Заходу.

"Ми продовжуємо закликати Росію до деескалації, відвести сили та долучитися до політичного діалогу з НАТО та союзниками. НАТО продовжує здійснювати зусилля для пошуку дипломатичного рішення для кризи, спричиненої російським військовим нарощуванням в Україні та навколо неї. Попри заяви Москви, досі ми не бачили жодних ознак відведення (військ — ред.) або деескалації. Натомість Росія продовжує військове нарощування",

Генсек закликав Росію відвести свої війська.

"Ми закликаємо Росію зробити те, про що вона оголосила, та відвести війська від кордонів України. Це буде важливим першим кроком до мирного політичного рішення", — підсумував Столтенберг.

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