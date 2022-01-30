У центрі Києва 30 січня влаштували акцію "#ThanksFriends", учасники якої висловили подяку іноземцям та урядам країн, які надали військове озброєння Україні на тлі загрози російського вторгнення.
Як повідомляє кореспондент Суспільного, на Майдані Незалежності розгорнули плакат з надписом #ThanksFriends та вивісили прапори країн, які допомагали з озброєнням (йдеться, зокрема, про протитанкові гранатомети NLAW, комплекси Javelin, турецькі ударні безпілотники "Байрактар", американський переносний зенітно-ракетний комплекс "Стінгер" та іншу зброю, — ред.), зокрема Великої Британії, США, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Канади, Чехії та Туреччини.
Також учасники акції тримали плакати з аналогічними написами та зображенням прапорів України та інших країн.
Організатором акції є політична партія "Демократична сокира".
"Зараз ситуація симетрична до історії початку Майдану. Всі пам’ятають, як нас підтримували дипломати європейських посольств і взагалі люди з усієї Європи, Канади та США. І це в принципі нормальна реакція, коли тебе хтось дуже підтримує, подякувати йому за це", — сказала Суспільному членкиня політради руху "Демсокира" Ольга Фесік.
Один з учасників акції Богдан Паламарчук розповів, що долучився до акції, щоб подякувати країнам, які підтримують Україну "не лише пустими словами, але й зброєю та конкретними діями".
"У мене в руках плакат "Дякуємо вам за те, що ви на правильній стороні історії". Я вважаю, що ці країни, які можуть мати якісь свої бізнесові втрати, вони все-таки на правильній стороні історії, аніж ті, які говорять лише пусті слова, але не допомагають нам", — заявив він.
За громадським порядком слідкували близько 100 представників поліції діалогу.
Що відомо
- Британський прем'єр повідомив, що запропонує НАТО удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі, у відповідь на скупчення російських військ на кордоні з Україною.
- В Україну 28 січня прибув черговий літак США із 81 тонною військової допомоги для української армії.
- 25 січня в Україну прибула третя партія військової допомоги зі США. До пакета допомоги увійшли сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.
- Перші два борти з озброєнням прибули в Україну 22 та 23 січня. У посольстві США повідомили, що увесь пакет військової допомоги, який був схвалений президентом Джо Байденом у грудні 2021 року, оцінюється у 200 мільйонів доларів.
- За інформацією The Wall Street Journal, Німеччина відмовилась надати Естонії дозвіл на передачу Україні 122-міліметрових гармат Д-30. Натомість посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що найближчими тижнями Естонія передасть Україні протитанкові комплекси Javelin.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Німеччини заблокувати надання Естонією допомоги для України, що включала зброю, вироблену на території ФРН.
- Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.
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