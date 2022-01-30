У центрі Києва 30 січня влаштували акцію "#ThanksFriends", учасники якої висловили подяку іноземцям та урядам країн, які надали військове озброєння Україні на тлі загрози російського вторгнення.

Як повідомляє кореспондент Суспільного, на Майдані Незалежності розгорнули плакат з надписом #ThanksFriends та вивісили прапори країн, які допомагали з озброєнням (йдеться, зокрема, про протитанкові гранатомети NLAW, комплекси Javelin, турецькі ударні безпілотники "Байрактар", американський переносний зенітно-ракетний комплекс "Стінгер" та іншу зброю, — ред.), зокрема Великої Британії, США, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Канади, Чехії та Туреччини.

Ліля Гончарук / Суспільне

Також учасники акції тримали плакати з аналогічними написами та зображенням прапорів України та інших країн.

Ліля Гончарук / Суспільне

Організатором акції є політична партія "Демократична сокира".

Ліля Гончарук / Суспільне

"Зараз ситуація симетрична до історії початку Майдану. Всі пам’ятають, як нас підтримували дипломати європейських посольств і взагалі люди з усієї Європи, Канади та США. І це в принципі нормальна реакція, коли тебе хтось дуже підтримує, подякувати йому за це", — сказала Суспільному членкиня політради руху "Демсокира" Ольга Фесік.

Ліля Гончарук / Суспільне

Ліля Гончарук / Суспільне

Один з учасників акції Богдан Паламарчук розповів, що долучився до акції, щоб подякувати країнам, які підтримують Україну "не лише пустими словами, але й зброєю та конкретними діями".

Ліля Гончарук / Суспільне

"У мене в руках плакат "Дякуємо вам за те, що ви на правильній стороні історії". Я вважаю, що ці країни, які можуть мати якісь свої бізнесові втрати, вони все-таки на правильній стороні історії, аніж ті, які говорять лише пусті слова, але не допомагають нам", — заявив він.

За громадським порядком слідкували близько 100 представників поліції діалогу.

Що відомо

Британський прем'єр повідомив, що запропонує НАТО удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі, у відповідь на скупчення російських військ на кордоні з Україною.

запропонує НАТО удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі, у відповідь на скупчення російських військ на кордоні з Україною. В Україну 28 січня прибув черговий літак США із 81 тонною військової допомоги для української армії.

25 січня в Україну прибула третя партія військової допомоги зі США. До пакета допомоги увійшли сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.

Перші два борти з озброєнням прибули в Україну 22 та 23 січня. У посольстві США повідомили, що увесь пакет військової допомоги, який був схвалений президентом Джо Байденом у грудні 2021 року, оцінюється у 200 мільйонів доларів.

За інформацією The Wall Street Journal, Німеччина відмовилась надати Естонії дозвіл на передачу Україні 122-міліметрових гармат Д-30. Натомість посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що найближчими тижнями Естонія передасть Україні протитанкові комплекси Javelin.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Німеччини заблокувати надання Естонією допомоги для України, що включала зброю, вироблену на території ФРН.

Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.

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