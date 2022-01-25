Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Німеччини заблокувати надання Естонією допомоги для України, що включала зброю, вироблену на території ФРН.

Про це посадовець написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я стурбований ситуацією в Україні та реакцією наших німецьких сусідів на загрозу з боку Росії. Великим розчаруванням є те, що Німеччина не дала згоди на постачання зброї з Естонії країні, яка готується захищатися від агресора", — зазначив він.

Моравецький вважає, що це рішення було обумовлене лобістськими зусиллями Росії.

"На жаль, чорний сценарій, про який ми вже давно попереджали – будівництво "Північного потоку-2", газовий шантаж Росії, мільярди, вкладені Путіним у Європу, гроші, "вкладені" в колишніх політиків і лобістів, дають йому інструменти для тероризації інших європейських країн", — зауважив прем’єр.

За його словами, при цьому Польща вже багато років рішуче підтримує український шлях до інтеграції з Європою та Заходом.

"Ми послідовно виступаємо проти чергового акту агресії з боку Росії, принаймні, проти незаконної окупації Криму. І наш голос сьогодні на боці київських сусідів. Ми на боці української свободи, демократії, безпеки та права українців на суверенне рішення про долю своєї нації", — наголосив політик.

Водночас він запевнив, що Польща перебуває "на боці миру".

"Економічні та енергетичні інтереси жодної з європейських країн не можуть розглядатися як привід для агресії щодо нашого сусіда", — наголосив Моравецький.

Що відомо

За інформацією The Wall Street Journal, Німеччина відмовилась надати Естонії дозвіл на передачу Україні 122-міліметрових гармат Д-30. Натомість посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що "найближчими тижнями" Естонія передасть Україні протитанкові комплекси Javelin

Естонське посольство повідомило, що Литва, Латвія та Естонія нададуть Україні додаткове озброєння з огляду на нинішню безпекову ситуацію у Європі. За даними Reuters, при цьому США дали згоду урядам на постачання Україні зброї, яку виготовили у Сполучених Штатах.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Берліні заявив, що чинна німецька влада планує продовжити політику попередників та виступатиме проти поставок в Україну озброєння.

Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння — гранатометів NLAW, які надійшли 18 січня. Британські інструктори вже почали навчати українських військових користуватись цією зброєю.

25 січня в Україну прибула третя партія військової допомоги зі США, до якої входять сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.

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