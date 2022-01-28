В Україну прибула чергова партія військової допомоги від США — Резніков

В Україну 28 січня прибув черговий літак США із 81 тонною військової допомоги для української армії.
Про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
"Цього разу четверта пташка доставила в Україну 81 тонну боєприпасів різного калібру", — написав він.
За словами міністра, наступного тижня в Україні мають приземлитися чергові літаки США із військово-технічною допомогою для посилення обороноздатності армії держави.
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Раніше міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що Сполучені Штати продовжують надсилати Україні військову допомогу.
"Поставки тривають. Ще одна партія щойно прибула сьогодні (в Україну — ред.)", — сказав Остін під час брифінгу.
Що відомо
- 25 січня в Україну прибула третя партія військової допомоги зі США. До пакета допомоги увійшли сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.
- Перші два борти з озброєнням прибули в Україну 22 та 23 січня. У посольстві США повідомили, що увесь пакет військової допомоги, який був схвалений президентом Джо Байденом у грудні 2021 року, оцінюється у 200 мільйонів доларів. Зокрема, 23 січня літак доставив зі США в Україну 80 тонн зброї.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Німеччини заблокувати надання Естонією допомоги для України, що включала зброю, вироблену на території ФРН.
- Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.
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