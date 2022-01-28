В Україну прибула чергова партія військової допомоги від США — Резніков

В Україну 28 січня прибув черговий літак США із 81 тонною військової допомоги для української армії.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Цього разу четверта пташка доставила в Україну 81 тонну боєприпасів різного калібру", — написав він.

За словами міністра, наступного тижня в Україні мають приземлитися чергові літаки США із військово-технічною допомогою для посилення обороноздатності армії держави.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що Сполучені Штати продовжують надсилати Україні військову допомогу.

"Поставки тривають. Ще одна партія щойно прибула сьогодні (в Україну — ред.)", — сказав Остін під час брифінгу.

Що відомо

25 січня в Україну прибула третя партія військової допомоги зі США. До пакета допомоги увійшли сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.

Перші два борти з озброєнням прибули в Україну 22 та 23 січня. У посольстві США повідомили, що увесь пакет військової допомоги, який був схвалений президентом Джо Байденом у грудні 2021 року, оцінюється у 200 мільйонів доларів. Зокрема, 23 січня літак доставив зі США в Україну 80 тонн зброї.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Німеччини заблокувати надання Естонією допомоги для України, що включала зброю, вироблену на території ФРН.

Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.

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