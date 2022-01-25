Верховна рада за скороченою процедурою ухвалила звернення до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту та урядів країн світу щодо неприйнятності військового шантажу стосовно України з боку Російської Федерації. Зазначається, що Росія дестабілізує безпекову ситуацію з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України.

"За" проєкт постанови № 6543 проголосувало 282 народних депутатів.

Скріншот, Суспільне Голосування по фракціях

Не голосували за постанову представники фракції "ОПЗЖ".

"Постанова Верховної ради зокрема передбачає: схвалення звернення України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України", — ідеться у поясненні до документа.

Пропонується визнати, що вимоги Російської Федерації до міжнародних партнерів щодо недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, є порушенням:

Конституції та законодавства України;

Основних принципів та норм міжнародного права, Статуту ООН, заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року (Гельсінський заключний акт), підсумкового документа Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 21 листопада 1990 року (Паризька хартія для нової Європи);

Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року (Будапештський меморандум);

Резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" № 68/262, від 27 березня 2014 року, Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 року та інших міжнародно-правових актів.

Текст звернення буде направлений до ООН, Європарламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій.

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