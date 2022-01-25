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Рада звернулася за допомогою до ООН та урядів іноземних держав через агресію Росії
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Рада звернулася за допомогою до ООН та урядів іноземних держав через агресію Росії

Ярослав Лепеха
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Рада звернулася за допомогою до ООН та урядів іноземних держав через агресію Росії Єлизавета Серватинська, Суспільне

Верховна рада за скороченою процедурою ухвалила звернення до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту та урядів країн світу щодо неприйнятності військового шантажу стосовно України з боку Російської Федерації. Зазначається, що Росія дестабілізує безпекову ситуацію з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України.

"За" проєкт постанови № 6543 проголосувало 282 народних депутатів.

Рада звернулася за допомогою до ООН та урядів іноземних держав через агресію РосіїСкріншот, Суспільне

Голосування по фракціях

Не голосували за постанову представники фракції "ОПЗЖ".

"Постанова Верховної ради зокрема передбачає: схвалення звернення України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України", — ідеться у поясненні до документа.

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Пропонується визнати, що вимоги Російської Федерації до міжнародних партнерів щодо недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, є порушенням:

  • Конституції та законодавства України;
  • Основних принципів та норм міжнародного права, Статуту ООН, заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року (Гельсінський заключний акт), підсумкового документа Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 21 листопада 1990 року (Паризька хартія для нової Європи);
  • Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року (Будапештський меморандум);
  • Резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" № 68/262, від 27 березня 2014 року, Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 року та інших міжнародно-правових актів.

Текст звернення буде направлений до ООН, Європарламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій.

Що відомо

  • Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
  • 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
  • 24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд (“санкціонований від’їзд”) державних службовців США та наказав виїхати членам родин (“обов’язковий від’їзд”) державних службовців США з посольства у Києві. Про це повідомляється на сайті Посольства США в Україні.
  • Велика Британія оголосила про тимчасове скорочення персоналу посольства в Україні. Польща та Латвія наразі не планують евакуацію дипломатів з України.
  • Німеччина стала четвертою країною, яка разом зі США, Великою Британією та Австралією, має намір вивезти з України частину співробітників своїх посольств та членів їхніх сімей. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

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