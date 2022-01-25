Верховна рада за скороченою процедурою ухвалила звернення до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту та урядів країн світу щодо неприйнятності військового шантажу стосовно України з боку Російської Федерації. Зазначається, що Росія дестабілізує безпекову ситуацію з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України.
"За" проєкт постанови № 6543 проголосувало 282 народних депутатів.
Не голосували за постанову представники фракції "ОПЗЖ".
"Постанова Верховної ради зокрема передбачає: схвалення звернення України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України", — ідеться у поясненні до документа.
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Пропонується визнати, що вимоги Російської Федерації до міжнародних партнерів щодо недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, є порушенням:
- Конституції та законодавства України;
- Основних принципів та норм міжнародного права, Статуту ООН, заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року (Гельсінський заключний акт), підсумкового документа Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 21 листопада 1990 року (Паризька хартія для нової Європи);
- Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року (Будапештський меморандум);
- Резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" № 68/262, від 27 березня 2014 року, Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 року та інших міжнародно-правових актів.
Текст звернення буде направлений до ООН, Європарламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій.
Що відомо
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- 24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд (“санкціонований від’їзд”) державних службовців США та наказав виїхати членам родин (“обов’язковий від’їзд”) державних службовців США з посольства у Києві. Про це повідомляється на сайті Посольства США в Україні.
- Велика Британія оголосила про тимчасове скорочення персоналу посольства в Україні. Польща та Латвія наразі не планують евакуацію дипломатів з України.
- Німеччина стала четвертою країною, яка разом зі США, Великою Британією та Австралією, має намір вивезти з України частину співробітників своїх посольств та членів їхніх сімей. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
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