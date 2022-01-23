До України прибула друга партія військової допомоги зі США

Увечері 23 січня до Києва прибув борт зі США, який доставив понад 80 тонн військової допомоги для посилення обороноздатності України. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
"Друга пташка в Києві! Понад 80 тонн зброї для зміцнення обороноздатності України від наших друзів в США! І це ще не кінець. P. S. вантаж прибув під надійною охороною", — повідомив Резніков.
Перша партія безпекової допомоги від США прибула 22 січня до міжнародного аеропорту "Бориспіль".
"Перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів доларів США, який був ухвалений президентом Байденом у грудні, вранці 22 січня прибула до київського аеропорту Бориспіль", — повідомили у посольстві США.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що протягом останніх років Сполучені Штати Америки надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-яким іншим країнам світу. При цьому США планують забезпечити додаткову допомогу протягом наступних кількох тижнів.
"Якщо Росія відновить свою агресію, ми надамо додаткові матеріали Україні. Все це вже заплановано, і все це сприятиме обороноздатності України", — наголосив Блінкен.
Що відомо
- Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- 21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону.
- Канада пропонує Україні стрілецьке озброєння для протистояння російські агресії.
Читайте також
"Підтримувати всіма можливими способами". Що кажуть західні політики про допомогу Україні
Чи закриються "двері НАТО". Підсумки переговорів в Брюсселі
Чому Росія висунула НАТО умови, на які альянс не піде. Відповідає експредставник США Волкер
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.