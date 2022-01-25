25 січня близько 15:40 в Борисполі приземлився літак, що доставив до України третю партію безпекової допомоги зі США. Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця події.

Станом на 17:30 розвантаження літака все ще триває. США передали спецрейсом допомогу на суму у майже 200 мільйонів доларів.

Про прибуття вантажу також повідомила на своїй сторінці у Facebook заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Чергова доставка міжнародної технічної допомоги від США для ЗСУ вже в Україні. Наразі партію зустрічають колеги з Міноборони та Посольства США в Міжнародному аеропорту "Бориспіль", — написала вона.

За словами посадовиці, до пакета допомоги входять сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.

Перші два борти з озброєнням прибули в Україну 22 та 23 січня. У посольстві США повідомили, що увесь пакет військової допомоги, який був схвалений президентом Джо Байденом у грудні 2021 року, оцінюється у 200 мільйонів доларів. Зокрема, 23 січня літак доставив зі США в Україну 80 тонн зброї.

Що відомо

Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.

19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".

21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону.

Канада пропонує Україні стрілецьке озброєння для протистояння російські агресії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що безпекова ситуація в Україні перебуває під контролем та закликав ЗМІ й політиків не роздмухувати панічні настрої.

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