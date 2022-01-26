Більшість мешканців країн Заходу вважають, що Україна поділяє цінності демократичного світу й заслуговує на членство в НАТО та ЄС. Водночас вони звертають увагу на низку українських проблем, зокрема у сфері корупції.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження "Як Захід сприймає Україну і на що Захід очікує від України", проведеного консалтинговою компанією Schoen Cooperman Research. на замовлення Ялтинської європейської стратегії (YES) та Фонду Віктора Пінчука.

Опитування проводились серед пересічних дорослих громадян, а також "професіоналів" — людей із вищою освітою й середнім та вищим за середній прибуток, у шести країнах — США, Канаді, Великій Британії, Франції, Німеччині та Польщі.

Вступ до ЄС та довіра

З’ясувалось, що загалом жителі Заходу відкриті до вступу України до ЄС та НАТО, оскільки вони вважають, що Україна поділяє їхні цінності. Зокрема, такої думки дотримується 61% населення у Польщі, 57% у Великій Британії, 56% у Канаді, 54% у США, 48% у Німеччині та 47% у Франції. При цьому вони переконані, що Україна є більш демократичною країною, ніж Росія.

Також громадяни шести країн загалом схильні довіряти Україні більше, ніж Росії. Найвищого рівня цей показник сягає у Польщі — 51%. Водночас у Німеччині Україні довіряють 27% респондентів, а й Україні, й Росії — 28%. 28% французів не визначилися, кому вірити, при цьому Україні довіряють 22% опитаних.

Військова підтримка

Окрім того, населення країн Заходу вважає, що Україна заслуговує на підтримку у протистоянні з Росією, в тому числі й на військову допомогу. У Польщі про важливість підтримки України заявив 71% респондентів, у США – 65%, Канаді – 63%, Великій Британії та Німеччині – 59%, Франції – 53%.

61% опитаних жителів США та Канади вважають, що НАТО має взяти на себе зобов'язання захистити Україну від російської агресії. Такої ж думки дотримуються 47% жителів Великобританії, 57% – Франції, 49% – Німеччини та 66% — Польщі.

Можливе введення військ країн-членів НАТО в Україну для її захисту від РФ підтримують близько третини респондентів у п'яти із шести країн. У США такої думки дотримуються 47% респондентів, у Канаді – 54%, Великобританії – 46%, Франції – 33%, Польщі – 44%. У Німеччині ж підтримують можливе введення військ в Україну лише 22% опитаних.

Корупція

Водночас громадяни зазначених країн вважають, що Україна має серйозні проблеми із корупцією. Респонденти помістили Україну за цим показником в діапазоні від 7 до 10 балів, де 10 відповідають максимальному рівню корупції, а 1 — мінімальному. Найбільше такої думки дотримуються мешканці Польщі (48%), найменше — жителі Канади (35%). Позиції Росії за цим індикатором виявились ще гіршими.

Репрезентативна вибірка дорослого населення серед "пересічних громадян" сягала 600 осіб, серед "професіоналів" — по 185 осіб у кожній країні. До "професіоналів" були віднесені представники сфери технологій, бізнесу, послуг, консалтингу, фінансів, охорони здоров'я, юриспруденції, медіа, розваг, які мають вищу освіту та перебувають у власній країні у верхній чверті або третині за величиною свого річного доходу.

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