Протитанкові комплекси Javelin надійдуть Україні з Естонії "найближчими тижнями". Вашингтон вже надав згоду на постачання озброєння.

Про це повідомив посол Естонії в Україні Каймо Кууск в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Це нормальна процедура – ми повинні були спитати дозволу і отримали його. США зробили все дуже швидко, без зайвої бюрократії. Тому в нас є ракети Javelin в Естонії, готові до відправки в Україну", – повідомив дипломат.

Посол не уточнив скільки саме комплексів буде надано Україні, проте заявив, що йдеться про "десятки, десятки, десятки і ще десятки ракет".

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Каймо Кууск також повідомив, що дискусія щодо надання Україні допомоги розпочалася в Естонії ще минулого року, проте напруження на українсько-російському кордоні стало підставою для прийняття остаточного рішення.

Таллінн також готовий передати Україні 122-міліметрові гармати Д-30. Проте, для цього необхідно отримати дозвіл від Німеччини, як їхнього виробника, та Фінляндії, як попереднього власника. Проте, за інформацією The Wall Street Journal, Німеччина відмовляється надавати такий дозвіл.

Що відомо

Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.

19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".

21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону.

Канада пропонує Україні стрілецьке озброєння для протистояння російські агресії.

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