Протитанкові комплекси Javelin надійдуть Україні з Естонії "найближчими тижнями". Вашингтон вже надав згоду на постачання озброєння.
Про це повідомив посол Естонії в Україні Каймо Кууск в інтерв’ю Радіо Свобода.
"Це нормальна процедура – ми повинні були спитати дозволу і отримали його. США зробили все дуже швидко, без зайвої бюрократії. Тому в нас є ракети Javelin в Естонії, готові до відправки в Україну", – повідомив дипломат.
Посол не уточнив скільки саме комплексів буде надано Україні, проте заявив, що йдеться про "десятки, десятки, десятки і ще десятки ракет".
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Каймо Кууск також повідомив, що дискусія щодо надання Україні допомоги розпочалася в Естонії ще минулого року, проте напруження на українсько-російському кордоні стало підставою для прийняття остаточного рішення.
Таллінн також готовий передати Україні 122-міліметрові гармати Д-30. Проте, для цього необхідно отримати дозвіл від Німеччини, як їхнього виробника, та Фінляндії, як попереднього власника. Проте, за інформацією The Wall Street Journal, Німеччина відмовляється надавати такий дозвіл.
Що відомо
- Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- 21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону.
- Канада пропонує Україні стрілецьке озброєння для протистояння російські агресії.
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