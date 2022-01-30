Британія запропонує НАТО подвоїти чисельність своїх військ у Східній Європі

Велика Британія запропонує НАТО удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі, у відповідь на скупчення російських військ на кордоні з Україною.

Про це повідомив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, передає ВВС.

Він наголосив, що, якщо російський президент Путін обере шлях кровопролиття, то це буде трагедією для всієї Європи.

"Україна має бути вільною у виборі свого шляху. Я наказав нашим збройним силам підготуватися наступного тижня до розгортання по всій Європі з метою забезпечити нашим союзникам по НАТО підтримку на суходолі, на морі та в повітрі", — заявив Джонсон.

Зазначається, що зараз Британія має понад 900 військових в Естонії, більш як сотня військових розміщена в Україні в рамках навчальної місії, а в Польщі базується ескадрон легкої кавалерії чисельністю близько 150 осіб. За даними Даунінг-стріт, на додаток для збільшення військ, в Естонію можуть поставити додаткове озброєння, а до Європи відправити винищувачі, бойові кораблі та військових фахівців.

Наступного тижня британські чиновники поїдуть до Брюсселя для уточнення деталей своєї пропозиції, а міністри обговорять військові варіанти 31 січня. Джонсон, який найближчим часом збирається відвідати Східну Європу, в тому числі Україну, наголосив, що цей пакет стане чітким сигналом Кремлю.

"Ми не потерпимо їхньої (російської) дестабілізуючої діяльності й завжди підтримуватимемо наших союзників по НАТО ", — заявив він.

Що відомо

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наступного тижня планує відвідати Україну, а також провести переговори з російським президентом Володимиром Путіним через загрозу вторгнення РФ на українську територію.

Заступник прем'єр-міністра Британії Домінік Рааб повідомив, що країна готова підтримувати Україну в разі вторгнення Росії, однак навряд надішле своїх військових.

27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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