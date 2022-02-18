Окупанти обстріляли колону з гуманітарною допомогою — прикордонники

18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой від представників Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.
"18 лютого 12:00 російські окупаційні війська здійснили обстріл КПВВ “Щастя”, де в цей час проходив перевірку гуманітарний конвой, який рухався з непідконтрольної території", — розповіла Тетяна Летошко.
За словами Летошко обстріл вівся з великокаліберного кулемета, міномета та гранатомета. Осколки потрапляли на територію КПВВ. Прикордонники евакуювали людей у сховища.
Тетяна Летошко додала, що втрат серед військових та цивільних не має. Значно постраждала інфраструктура КПВВ.
За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, окупанти стріляли з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (3 постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) з окупованої Веселої Гори.
Чотири автомобілі конвою пройшли КПВВ, а вісім залишились у міжпозиційній зоні.
Що відомо
- 17 лютого ввечері окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок.
- 17 лютого російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали двоє мирних жителів.
- Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.
- Збройні Сили України не планують жодних наступальних операцій. Про це 17 лютого повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенанта Валерій Залужний.
- Окупанти знову обстріляли Станицю Луганську, горять два приватних будинки
- Намагається вплинути на засідання ООН. Резніков пояснив, для чого Кремлю загострення на Донбасі
- Окупанти гатять з мінометів по всій лінії фронту, поранені військовий та двоє цивільних — штаб ООС
- Володимир Зеленський з Маріуполя провів розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої проінформував про обстріл у Станиці Луганській.