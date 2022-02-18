Окупанти обстріляли колону з гуманітарною допомогою — прикордонники

18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой від представників Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.

"18 лютого 12:00 російські окупаційні війська здійснили обстріл КПВВ “Щастя”, де в цей час проходив перевірку гуманітарний конвой, який рухався з непідконтрольної території", — розповіла Тетяна Летошко.

За словами Летошко обстріл вівся з великокаліберного кулемета, міномета та гранатомета. Осколки потрапляли на територію КПВВ. Прикордонники евакуювали людей у сховища.

Тетяна Летошко додала, що втрат серед військових та цивільних не має. Значно постраждала інфраструктура КПВВ.

За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, окупанти стріляли з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (3 постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) з окупованої Веселої Гори.

Чотири автомобілі конвою пройшли КПВВ, а вісім залишились у міжпозиційній зоні.

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