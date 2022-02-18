Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що інформація про нібито провокації, які готують українські війська на окупованій території Донбасу, не відповідають дійсності.

Про це йдеться у зверненні Залужного, оприлюдненому 18 лютого.

"Військово-політичне керівництво держави не планує і не проводить наступальні операції на сході України. Єдиний прийнятний для нас варіант деокупації наших людей і територій — політико-дипломатичний", — підкреслив він.

Залужний додав, що Україна дотримується принципів міжнародного права, відповідає на обстріли бойовиків лише в крайніх випадках і навіть тоді не стріляє по житлових районах, "де бойовики цинічно розмістили свої позиції".

"Я звертаюся до жителів тимчасово окупованих територій — не вірте брехні окупаційної влади! Вас використовують для ескалації ситуації з метою розв’язання чергового кровопролиття", — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

18 лютого ватажок "ДНР" Денис Пушилін оголосив про масову евакуацію жителів республіки до Ростовської області. Він стверджує, що президент Володимир Зеленський найближчим часом надасть військовим наказ про початок наступу на Донбасі.

Невдовзі про евакуацію населення до Росії оголосив ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник. При цьому він закликав усіх чоловіків, здатних тримати в руках зброю, "стати на захист своєї землі".

Офіційний представник президента Росії Дмитро Пєсков спершу заявив, що нічого про евакуацію не знає. Але потім Володимир Путін розпорядився всім прибулим із окупованих територій виплатити по 10 тисяч рублів.

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