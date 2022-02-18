ЗСУ не планують наступу і не обстрілюють житлові райони — Головнокомандувач ЗСУ

Збройні Сили України не планують наступальних операцій чи диверсій, а також відкривають вогонь у відповідь лише у разі небезпеки життю військових та громадян. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Бойовики, підтримувані Російською Федерацією, продовжують загострювати ситуацію, свідомо вводячи в оману жителів тимчасово окупованих територій. Заяви ватажків про нібито наступ Збройних Сил України не відповідають дійсності. Це підтверджують і в ОБСЄ", — повідомив Валерій Залужний.
Валерій Залужний заявив що керівництво України не планує і не проводить наступальні операції. Наступальна операція на Донбасі обов’язково призведе до чисельних жертв серед цивільного населення, тому такі сценарії навіть не розглядаються.
Генерал-лейтенант додав, що ЗСУ відкривають вогонь у відповідь тільки у випадку загрози життю військових чи цивільних. Українські військові не стріляють по житловим районам, де бойовики встановлюють свої вогневі позиції.
"Я звертаюся до жителів тимчасово окупованих територій - не вірте брехні окупаційної влади. Вас використовують для ескалації ситуації з метою розв’язання чергового кровопролиття"", — заявив Валерій Залужний.
Інформація про плани підірву хлору на очисних спорудах в Горлівці також не відповідає дійсності.
Що відомо
- 18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой Червоного Хреста. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.
- 17 лютого ввечері окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок.
- 17 лютого російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали двоє мирних жителів.
- Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.
- Збройні Сили України не планують жодних наступальних операцій. Про це 17 лютого повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенанта Валерій Залужний.
- Окупанти знову обстріляли Станицю Луганську, горять два приватних будинки
- Намагається вплинути на засідання ООН. Резніков пояснив, для чого Кремлю загострення на Донбасі
- Окупанти гатять з мінометів по всій лінії фронту, поранені військовий та двоє цивільних — штаб ООС
- Володимир Зеленський з Маріуполя провів розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої проінформував про обстріл у Станиці Луганській.