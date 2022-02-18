ЗСУ не планують наступу і не обстрілюють житлові райони — Головнокомандувач ЗСУ

Збройні Сили України не планують наступальних операцій чи диверсій, а також відкривають вогонь у відповідь лише у разі небезпеки життю військових та громадян. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Бойовики, підтримувані Російською Федерацією, продовжують загострювати ситуацію, свідомо вводячи в оману жителів тимчасово окупованих територій. Заяви ватажків про нібито наступ Збройних Сил України не відповідають дійсності. Це підтверджують і в ОБСЄ", — повідомив Валерій Залужний.

Валерій Залужний заявив що керівництво України не планує і не проводить наступальні операції. Наступальна операція на Донбасі обов’язково призведе до чисельних жертв серед цивільного населення, тому такі сценарії навіть не розглядаються.

Генерал-лейтенант додав, що ЗСУ відкривають вогонь у відповідь тільки у випадку загрози життю військових чи цивільних. Українські військові не стріляють по житловим районам, де бойовики встановлюють свої вогневі позиції.

"Я звертаюся до жителів тимчасово окупованих територій - не вірте брехні окупаційної влади. Вас використовують для ескалації ситуації з метою розв’язання чергового кровопролиття"", — заявив Валерій Залужний.

Інформація про плани підірву хлору на очисних спорудах в Горлівці також не відповідає дійсності.

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