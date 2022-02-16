На тлі відмови Росії брати участь у засіданні в межах Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Україна звернулася з проханням скликати спільне засідання Постійної ради ОБСЄ та Форуму ОБСЄ зі співробітництва у сфері безпеки.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Ми продовжуємо вимагати прозорості від Росії, яка відмовилася взяти участь у вчорашньому (15 лютого — ред.) засіданні за Віденським документом", — зазначив він. Засідання, які скликає Київ, мають відбутися протягом 48 годин.
"Укотре закликаємо Росію відповісти на легітимні побоювання держав-учасниць і шляхом інструментів ОБСЄ знизити напругу, викликану військовою діяльністю біля кордонів з Україною. Заяв про відведення військ недостатньо. Нам потрібні прозорість і факти", — сказав Кулеба.
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13 лютого Україна скликала зустріч країн-учасниць Віденського документаВіденський документ був ухвалений у 2011 році Організацією з безпеки та співробітництва в Європі. Він передбачає, що сторони обмінюватимуться інформацією про розташування частини своїх військових формувань, збільшення їхньої чисельності, а також про цілі та завдання їхнього додаткового розгортання. включно з Росією на 15 лютого. На такий крок наша країна пішла після того, як Москва не надала Україні пояснень щодо військових навчань. Але у РФ відповіли, що участі в зустрічі брати не будуть.
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Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, невдовзі почнуть повертатися у пункти постійного розташування. У Білорусі запевняють, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
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