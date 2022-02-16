На тлі відмови Росії брати участь у засіданні в межах Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Україна звернулася з проханням скликати спільне засідання Постійної ради ОБСЄ та Форуму ОБСЄ зі співробітництва у сфері безпеки.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми продовжуємо вимагати прозорості від Росії, яка відмовилася взяти участь у вчорашньому (15 лютого — ред.) засіданні за Віденським документом", — зазначив він. Засідання, які скликає Київ, мають відбутися протягом 48 годин.

"Укотре закликаємо Росію відповісти на легітимні побоювання держав-учасниць і шляхом інструментів ОБСЄ знизити напругу, викликану військовою діяльністю біля кордонів з Україною. Заяв про відведення військ недостатньо. Нам потрібні прозорість і факти", — сказав Кулеба.

13 лютого Україна скликала зустріч країн-учасниць Віденського документа включно з Росією на 15 лютого. На такий крок наша країна пішла після того, як Москва не надала Україні пояснень щодо військових навчань. Але у РФ відповіли, що участі в зустрічі брати не будуть.

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