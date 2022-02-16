ЄС проведе неформальну зустріч щодо України 17 лютого

Лідери країн Євросоюзу 17 лютого проведуть неофіційну зустріч через ситуацію із загрозою російського вторгнення в Україну. Про це у середу, 16 лютого, повідомив представник голови Європейської Ради Баренд Лейтс.
“Перед завтрашнім (17 лютого — ред.) самітом ЄС-Африка відбудеться годинна неформальна зустріч членів Європейської Ради о 12:30 (13:30 за Києвом — ред.) щодо стану останніх подій, пов’язаних з Росією та Україною”, — написав Лейтс у Twitter.
Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, невдовзі почнуть повертатися у пункти постійного розташування. У Білорусі запевняють, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
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