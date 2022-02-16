ЄС проведе неформальну зустріч щодо України 17 лютого

Лідери країн Євросоюзу 17 лютого проведуть неофіційну зустріч через ситуацію із загрозою російського вторгнення в Україну. Про це у середу, 16 лютого, повідомив представник голови Європейської Ради Баренд Лейтс.

“Перед завтрашнім (17 лютого — ред.) самітом ЄС-Африка відбудеться годинна неформальна зустріч членів Європейської Ради о 12:30 (13:30 за Києвом — ред.) щодо стану останніх подій, пов’язаних з Росією та Україною”, — написав Лейтс у Twitter.

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