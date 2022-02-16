У російському Міноборони 15 лютого повідомили про початок відведення військ РФ від українських кордонів. Суспільне поспілкувалося із засновником групи журналістів-розслідувачів Conflict Intelligence Team, українськими та міжнародними експертами. Вони розповіли, що на даний момент не помічають суттєвого відведення російських військ від України.

Що кажуть у Conflict Intelligence Team

Журналісти-розслідувачі Conflict Intelligence Team (CIT) поки не помічають серйозних ознак хоча би планування відведення військ РФ від українського кордону. Про це Суспільному розповів засновник CIT Руслан Левієв.

За його словами, відповідні відеозаписи про початок відведення військ які знімало й публікувало саме Міноборони Росії. Декілька з них записані на станції "Бахчисарай" в Криму. Аналізуючи маркування техніки й нашивки на формі солдат, розслідувачі визначили, що це 136 мотострілецька бригада, яка родом з Дагестану, міста Буйнакськ.

“Вони вантажаться на потяг і нібито відправляються додому. При тому, поки що ми не бачили цей потяг саме з цією технікою, що він проїжджав Керченський міст, в'їжджав на Кавказ і слідував додому. Поки що цих відеозаписів не було”, — сказав Левієв.

Він пояснив, що залізнична гілка від Бахчисарая до Кавказу Росії проходить так, що спочатку потяг їде якби на північ в сторону кордону з Херсонською областю України — і тільки там розвилка в Джанкої: чи їхати направо, у сторону Керченського мосту і Дагестану відповідно, чи їхати наліво, у сторону кордону з Херсонською областю України.

“І хтозна, можливо потяг повернув чи поверне в сторону Херсонської області, оскільки поки що ми його не бачили”, — зазначив засновник CIT. Він додав, що цієї бригади в Криму було максимум декілька тисяч людей. Загалом, за його словами, зараз вздовж російсько-українського кордону, вздовж білорусько-українського кордону перебуває приблизно сто п'ятдесят тисяч російських військових.

Також Левієв розповів, що в аналітичному агентстві "Джейнс" проаналізували третій відеозапис Міноборони РФ про те, як танки Західного військового округу начебто закінчили навчання, і починається виведення танків в місця постійної дислокації.

“Він знятий поблизу Курська, залізничної станції "Отрешково" і полігону "Постоялі двори". Найкумедніше те, що, з огляду на відеозаписи і геологацію відеозаписів, виходить, що танки на цих відео рухаються не в бік залізничної станції, а рівно назад”, — сказав Левієв.

Тобто можна зробити висновок, що танки прибувають, з'їхали із залізничної станції й рухаються в бік польового табору.

“Тим самим відеозапис повністю суперечить своєму ж заголовку”, — прокоментували у СІТ.

За словами Левієва, інших відомостей, що десь почався рух чи хоча б підготовка до руху, розслідувачі не помітили.

“Плюс сьогодні (16 лютого — ред.) російське видання "Известия" з посиланнями на свої джерела опублікувало інформацію, що нібито повертають у місця постійної дислокації конкретно 3, 42 і 150 мотострілецькі дивізії”, — розповів Левієв.

Одна з цих дивізій базується в Чечні. Ще дві мають бази неподалік від кордону з Україною.

“База 3 мотострілецької дивізії розташована в місті Валуйки, Бєлгородської області. Це буквально 15-20 км від кордону з Україною. Тобто, фактично їх відводять від кордону з Україною в бік кордону з Україною”, — пояснив засновник СІТ.

Він також наголосив, що розслідувачі навпаки помітили прибуття підкріплень до тих військ, які перебувають на кордоні Росії й України.

“Зокрема в п'ятницю, суботу, що минули, тобто 11-12 лютого, з міста Наро-Фомінськ у бік Воронежа відправився 423 мотострілецький полк разом з технікою, і по словам знайомих солдат, які служать у цьому полку, майже всім контрактникам дали наказ грузитися на потяги і висуватися в бік Воронежа. Ми не знаємо, чи вони у результаті й залишаться у Воронежі на полігоні Погоново, де базувався інший їхній підрозділ, чи поїдуть далі у бік кордону з Україною”, — сказав Левієв.

Крім того, 15 лютого після заяви Міноборони в Курськ прибув потяг із Самари. На ньому везли, зокрема, тяжку вогнеметну систему "Солнцепек". У СІТ визначили, що це другий полк військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту з Самари, Центральний військовий округ.

“Дуже примітний момент, вчора (15 лютого — ред.) Міноборони заявило, що навчання закінчені, війська їдуть додому, але вона взяла тільки 2 військові округи, Західний і Південний, які, дуже зручно, якраз таки більшою мірою межують з Україною. Тобто, куди їх і відводити? Про Центральний і Східний військові округи, чия техніка теж на території кордону Росії з Україною, не було взагалі ніяких коментарів. І, як я сказав, прибув потяг з Самари, Центрального військового округу, з новою додатковою технікою”, — сказав Левієв.

Він також додав, що, судячи з заяв Міноборони РФ по вдведення військ, йдеться не про ті війська, які перебувають у Білорусі, а саме в російській частині кордону Росії й України.

“Тобто білорусько-російсько навчання продовжуються, вони завершаться тільки 20 лютого”, — зазначив засновник СІТ.

Загалом, зараз, за його словами, майже вздовж усього російсько-українського кордону війська, польові табори реально перебувають на відстані 15-20 км.

“І в цьому і є для нас небезпека. Тому що навіть якщо уявим, що Володимир Путін щиро створює тільки блеф, тобто максимально правдоподібну заяву, ситуацію, що нібито він збирається вторгнутися, а насправді так не планує, просто банально за рахунок того, що ці війська стягнуті в таку небезпечну близьку відстань, ситуація може вийти з-під контролю”, — розповів Левієв.

Що сказав військовий експерт Олег Жданов

За словами Олега Жданова, ніякого відведення не відбулося, і це підтверджують дані розвідки країн-членів НАТО.

“Сполученим Штатам в протистоянні з РФ була необхідна ось така конфронтація. Ми розіграли з вами такий серйозний епізод “холодної війни”, протистояння Північноатлантичного блоку і РФ. На жаль, Україна тут учасник гри, основна масовка. І чим більше населення у це повірило, чим більше був страх і нагнітання, тим кращий ефект отримали ті, хто цю гру затіяв, режисери і сценаристи”, — озвучив свою версію Жданов.

За його словами, у нинішній ситуації є і позитивний аспект, оскільки США консолідувалися із Заходом щодо необхідності захистити Україну.

“У цьому сьогодні весь Захід єдиний. Щодо відведення військ, то Росія спробувала це нагнітання використати, на жаль, теж в своїй перевазі, а саме: вони відновили розмови про виконання Мінська-2, реанімували контактну групу і частково реанімували Мінський формат. І організували такий досить серйозний тиск на Україну в плані виконання Мінська-2 в їхньому трактуванні”, — зазначив Жданов.

За його словами, війська вже нікуди не зникнуть.

“Треба констатувати, що ця цифра 100-120 тисяч, і ми її будемо спостерігати тепер постійно. Так само як ми до квітня 21-го року спостерігали з вами 85-87 тисяч вздовж наших кордонів. Те, що активність військ зменшилася, тобто війська з полігона пішли в пункти постійної дислокації, це трохи деескалує всю ситуацію. Тобто вірогідність вторгнення зменшується в рази”, — сказав Жданов.

Його насторожує, що “зникли війська цілого воєнного округу”.

“Представник прес-центру Збройних Сил Росії сказав про те, що війська Західного і Південного округів припинили заняття на полігоні і повернулися в пункти постійної дислокації. Чи збираються повертатися. Але куди зникли війська Східного воєнного округу, які два тижні їхали ешелонами з-за Уралу сюди, на європейську частину, де вони, в якому стан і чим вони займаються, і чи збираються вони виїжджати додому. Ось це головне питання”, — пояснив Жданов.

За його словами, частково відомо, що частини Східного воєнного округу беруть участь у навчаннях “Союзна рішучість”, а інша частина, чи поїде вона, на сьогодні питання поки залишається відкритим.

За словами Жданова, в Білорусі, швидше за все, буде створюватися таке ударне угруповання військ, що включатиме ракетні війська і авіацію, для того, щоб здійснювати прямий шантаж і військову загрозу для Північноатлантичного альянсу.

“Це буде форпост номер 2, якщо на сьогодні вони з Крима зробили таку неприступну військову базу, тепер з Білорусі буде робитися теж саме”, — зазначив Олег Жданов.

Він також додав, що в цьому є і позитивний момент, оскільки роль України для НАТО зростає в рази. Маючи тут добре навчену боєздатну армію, Україна може нівелювати зусилля Росії.

Що каже президент міжнародної правозахисної організації “Freedom House” Девід Крамер

За словами Девіда Крамера, ситуація залишається напруженою.

“НАТО і США сказали, що вони не бачать сигналів справжнього відводу російських військ від кордонів, і що Путін міг змінити своє рішення. Він сказав учора (15 лютого — ред.), що не хоче атакувати Україну. Я думаю, що ніхто не буде брати до уваги те, що каже Путін. Все, що має значення — це його дії”, — сказав Крамер.

За його словами, слід сподіватися, що російські війська відведуть.

“Україна залишається сильною і дивиться в Європу заради її майбутнього”, — додав Крамер.

Адміністрація Байдена, за словами Крамера, безсумнівно, мала дані розвідки, яка зясувала, що 16 лютого буде датою, коли Путін має напасти.

“Але 16 лютого ще не закінчилося. І це може не статися сьогодні. Це може статися не завтра. А може — й не через рік”, — сказав Девід Крамер.

За його словами, Україна повинна залишатися пильною і бути на сторожі, тому що Путін може змінити свою думку.

Що відомо

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися

Заборона роботи з банками та експорту технологій. Які санкції готують Росії у разі нападу на Україну

Росія хоче визнати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Як на це реагують політики України і світу

Як подолати стрес і тривогу через можливе вторгнення. Поради психолога

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу