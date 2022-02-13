Україна скликає зустріч з Росією та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення російських військ уздовж українського кордону та в тимчасово окупованому Криму.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він заявив, що Росія не відповіла на запит України щодо Віденського документа, тому українська сторона робить наступний крок.

"Україна запитує зустріч за участю Російської Федерації та всіх держав-учасниць протягом найближчих 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ Росії вздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму", — написав Кулеба.

Міністр додав, що якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги.

Що це за Віденський документ

Віденський документ — міжнародна угода держав-учасниць Організації з безпеки і співробітництва в Європі, яка призначена для реалізації заходів довіри та безпеки в регіоні. Цей документ у 2011 році підписали 56 держав, які входять до ОБСЄ (за винятком Монголії). Окрім України та Росії, його завізували Австрія, США, Велика Британія, Німеччина, Туреччина, Франція, Чехія, Швеція та інші країни.

Відповідно до цього документа, держави-учасниці, у тому числі Росія, мають вказувати райони та терміни проведення військової діяльності, а також найменування, підпорядкованість та кількість військових формувань, типи озброєнь та військової техніки, що беруть участь у цій діяльності. Також вони мають повідомляти про незвичайну військову діяльність і небезпечні інциденти тощо. Згідно з положеннями Віденського документа, країна може вимагати пояснень у разі незвичайної чи незапланованої військової активності іншої держави-учасниці, а також вимагати зустрічі з представниками цієї країни. Проводити таку зустріч має країна, яка головує в ОБСЄ, зараз це Польща. Також у ній можуть брати участь й інші учасники Віденського документа.

Що відомо

12 лютого у Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

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