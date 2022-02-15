Росія заявила, що не братиме участь у зустрічі ОБСЄ за Віденським документом

Російська сторона не братиме участь у зустрічі ОБСЄ за Віденським документом, яка відбудеться 15 лютого за запитом України.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко, повідомляє Ехо Москви.

"Якщо хтось збирається в якісь політичні ігри грати — грайте, а ми все-таки серйозно ставимося до інструментів зміцнення довіри та безпеки, і не дамо використати їх у непристойних цілях", — зауважив посадовець.

При цьому Грушко звинуватив країни Заходу у бездіяльності, коли армія України нібито "бомбила власних людей" та "проводила проти них справжню бойову операцію".

13 лютого Україна скликала зустріч країн-учасниць Віденського документа, включаючи Росію. На такий крок наша країна пішла після того, як Москва не надала Україні пояснень щодо військових навчань.

Віденський документ був ухвалений у 2011 році Організацією з безпеки та співробітництва в Європі. Він передбачає, що сторони обмінюватимуться інформацією про розташування частини своїх військових формувань, збільшення їхньої чисельності, а також про цілі та завдання їхнього додаткового розгортання.

Увечері 11 лютого Україна заявила, що запросила в Росії інформацію щодо військової активності біля російсько-українського кордону та в тимчасово окупованому Криму. Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що від Росії не надійшло відповіді на цей запит, тому Україна запросила екстрену зустріч із Росією на платформі ОБСЄ.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

На думку Служби безпеки, український інформаційний простір зазнає потужного інформаційного впливу з метою нагнітання паніки в суспільстві та сіяння зневіри у здатності держави захистити своїх громадян.

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