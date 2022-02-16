У Міноборони Росії повідомили про повернення частини російських військ до пунктів базування. Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна повірить у деескалацію, коли побачить відведення російських військ, а не почує про це. Що відбувається на українських кордонах та які шанси на деескалацію, розповів в ефірі Українського радіо експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара.

Це цілком очікувано.

14 січня відбулася масована кібератака. Тоді 70 державних та приватних установ були зламані і, можливо, були витоки інформації з українських сайтів. І хоча було атрибутовано хакерів з території Білорусі, ми розуміємо, що Мінськ є військово-політичним союзником РФ і дії спецслужб КДБ Білорусі синхронізовані з Кремлем.

Після того, як у Лукашенка руки стали по лікоть у крові білорусів, він стає менш суб’єктним і більш зручним для Путіна, щоб робити брудні речі.

Про методи гібридної війни

Із січня було біля 300 фейкових повідомлень про мінування шкіл та інших публічних будівель в Україні. Минулого року було таких повідомлень 1100. Це скоординована акція, спрямована на те, щоб посіяти паніку і страх в українців та недовіру до української влади. Вуха стирчать з російського боку. Це цифровий і психологічний вимір війни проти України.

Зараз відбувається блокування наших чорноморських портів. З травня 2018 року Росія фактично запровадила блокаду наших портів на Азовському морі — у Бердянську і Маріуполі. Штучні затримки наших суден, які йдуть до Азовських портів сягають 30-40 годин у середньому на місяць. До війни це було приблизно п'ять годин залежно від погодних умов.

Росіяни намагатимуться розхитувати ситуацію і на Донбасі, щоб піддавати сумнівам дії української влади. І все це відбувається на тлі загрози широкомасштабного вторгнення, і психологічно це впливає на всіх на нас. Бачимо, що "Опозиційна платформа — За життя" майже у повному складі покинула країну. Але я сподіваюся, вони все ж таки повернуться і будуть відповідати за свої слова і дії, які збігаються зі словами і діями агресора.

Про ситуацію на кордонах

Я б не заспокоював українських громадян стосовно того, що Росія змінила свої плани щодо України. У росіян є сили і засоби, щоб і далі нас "кошмарити" і нав’язувати нам свою волю.

Причина цього всього проста. Із закриттям проросійських інформаційних каналів, які фактично слугували агресору, з початком кримінальних проваджень проти Медведчука, у Кремля не залишилося інструментів обманювати і лякати українців через ЗМІ та домовлятися з українськими елітами і чиновниками у тіньовий спосіб, просуваючи російські інтереси.

У Кремля залишився єдиний інструмент — залякування нас військовою силою.

Про переговори Росії і США

Росіяни можуть сподіватися лише на контроль ескалації, утримання каналів комунікацій між США і НАТО, щоб не відбулося конфліктів, які можуть призвести до непередбачуваних наслідків.

Також Росія і НАТО можуть обговорювати скорочення і контроль над озброєннями. Це ті теми, які визначили в НАТО, які вони готові обговорювати з Кремлем. Щодо інших питань є інші майданчики. Стосовно України — це ОБСЄ, бо це єдиний форум, де представлені всі європейські країни.

Що відомо

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