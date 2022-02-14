Чи має право Росія проводити навчання у Чорному морі. Відповідає експерт

Для проведення військових артилерійських навчань російські судна планують частково перекрити акваторії Чорного та Азовського морів. Керівник практики морського права Артем Волков у ефірі "Українського радіо Одеса" розповів про те, чи має Росія право на морську блокаду, про відповідальність України перед судновласниками та про законодавче регулювання морських кордонів.

Чи має Росія право проводити навчання у Чорному морі ?

За словами Волокова, у статусі Чорного та Азовського моря є відмінності. Якщо для Азовського моря є спеціальний договір про співробітництво, який Україна та Росія підписали наприкінці грудня 2003 року та який набрав чинності у квітні 2004 року. Він визначає Азовське море як внутрішнє море України та Російської Федерації. У випадку з Чорним таке питання регулюється відповідно до "Конвенції ООН з морського права" 1982 року, учасниками якої є Україна, Росія та інші чорноморські країни. І відповідно до цієї конвенції, обмежень щодо проведення навчань у морі немає, але останнім часом Росія, на думку експерта, зловживає своїм правом.

"Конвенція виділяє такі поняття як "територіальне море", "прибережна зона" та "виключна економічна зона". Жоден міжнародний договір не регулює питання проведення навчань. Нема якогось механізму отримання дозволів. Проведення навчань у Чорному морі це звичайна практика. Там такі навчання проводить не тільки РФ, а й інші прибережні держави. Останнім часом Росія зловживає своїм правом на проведення: не лише організовує їх дуже часто, а й перекриває безпрецедентну кількість районів, які обмежують торговельне судноплавство", — зазначив Артем Волков.

У виключній економічній зоні будь-яка прибережна країна має власні права, але разом із тим, за принципом судноплавства, будь-яка держава також має право на свободу судноплавства у цих районах. Жодних заборон щодо проведення там навчань немає. Волков вважає, що з Росією ситуація ускладнюється, адже вона вважає Крим своїм і тому обсяг районів, які оголошує для своїх навчань, є більш значним.

Україна, як зазначив Артем Волков, також має закон про виключну економічну зону, який жодним чином не регулює проведення навчання у ній навчань:

"Сьогодні, крім гіпотетичної шкоди, яка може бути заподіяна біологічним ресурсам, Україні нема на що послатися, щоб заборонити проведення цих навчань".

Проблема відсутності морського кордону з Росією

"У нас відсутній морський кордон з Російською Федерацію і ми маємо право вимагати його встановлення", — за словами Волкова, українське законодавство має врегулювати правила проведення військових навчань, а питання доступу до портів та питання вільного судноплавства відносяться не лише до України, а й тих судновласників, хто заходить до наших портів.

Відповідно до договору з Росією про співробітництво у використанні Азовського моря та керченської протоки, море розмежовується лінією державного кордону відповідно до угоди, але в самій угоді цей морський кордон не вказаний.

Чи несе відповідальність Україна за проведення навчань перед судновласниками ?

"Тут не може йти мова про якісь претензії. Україна в такій ситуації нічого не робила, щоб закривати, блокувати чи змінювати рекомендовані морські шляхи", — зазначив Артем Волков.

Єдине, за що Україна може нести відповідальність, це за показники глибини у коридорі для суден, яким через його розміри можуть скористатися не всі. Країна несе відповідальність за підтримання оголошених глибин у вказаному стані. Якщо якесь із суден сяде у ньому на мілину, то залучать фахівців, які будуть вирішувати: судно йшло перевантажене чи глибини були недостатні.

Що відомо

Для проведення артилерійських навчань російські судна планували перекрити акваторію Чорного та Азовського морів та заблокувати доступ до українських портів. Втім згодом РФ заявила, що перекривати азовську акваторію не буде.

Зазначені на картах райони проведення навчань обмежують рекомендовані шляхи руху суден до морських портів України.

У пресслужбі ВМС ЗСУ 10 лютого зазначили, що навчання передбачають стрільбу, а РФ у такий спосіб зловживає міжнародним правом та порушує Конвенцію ООН з морського прав.

Читайте також

Коридор для суден під час блокади: біля одеського узбережжя вимірюють глибину морського дна

"Тригер для застосування пекельних санкцій" — експерт про перекриття РФ українських портів

Блокада українських портів кораблями РФ. Експерти про причини та наслідки для Одещини

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області