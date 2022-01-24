У кількох регіонах України евакуюють учнів шкіл через повідомлення про мінування. Про це повідомляють журналісти Суспільного у регіонах. Йдеться про Запоріжжя, Черкаси, Полтаву, Одесу, Чернігів, Харків, Житомир.

У Запоріжжі 24 січня на електронну адресу кол-центру СБУ надійшло повідомлення про мінування всіх навчальних закладів.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

"На теперішній час учні та персонал навчальних закладів евакуйований. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, працівники вибухотехнічного управління, кінологи та інші профільні служби. Триває перевірка", — повідомили у поліції.

У Черкасах 24 січня "замінували" Черкаський художньо-технічний коледж.

Інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.

"До поліції зранку 24 січня надійшло повідомлення, аналогічне до попередніх, про «замінування» закладу", – зазначила речниця.

Вона додала, що наразі приміщення перевіряють вибухотехніки та кінологи, людей евакуюють.

У Полтаві перевіряють на замінування школи. Інформацію щодо ймовірного замінування надіслали у Службу безпеки України, повідомила Суспільному речниця управління СБУ у Полтавській області Інна Усова.

Повідомлення про замінування надійшло зранку 24 січня на електронну пошту Служби безпеки України. У ньому йшлося про замінування окремих об’єктів у Полтаві. Для перевірки цю інформацію передали до поліції, розповіла Інна Усова.

Нині перевіряють школи. Учнів та працівників із будівель евакуювали, розповіла речниця обласної поліції Поліна Ларіна. На місці працюють поліцейські та вибухотехніки.

фото: телеграм-канал "Труха" "мінування" школи у Полтаві

В Одесі 24 січня "замінували" всі загальноосвітні навчальні заклади та торгові центри. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу комунікації Національної поліції в Одеській області Любов Гордієвська.

Суспільне Одеса "мінування" школи в Одесі

У Чернігові 24 січня проводять евакуацію всіх навчальних закладів через повідомлення про замінування.

Воно надійшло на гарячу лінію СБУ. В повідомленні від аноніма окрім Чернігова говорилося про замінування навчальних закладів у низці інших міст.

Інформацію про евакуацію навчальних закладів Суспільному підтвердив начальник міського управління освіти Василь Білогура. З його слів, після евакуації у дитсадках і школах проведуть перевірку.

ФОТО: Суспільне Чернігів "мінування" школи в Чернігові

Учнів Харківської загальноосвітньої школи №150 евакуювали через повідомлення про вибухівку, що надійшло 24 січня електронною поштою.

До школи направили вибухотехніків, повідомила речниця поліції Харківщини Оксана Калмикова. Дітей вивели з приміщення закладу.

У Житомирі 24 січня правоохоронці отримали повідомлення про "мінування" дитячих садочків, лікарень, торговельних центрів та аеропорту. Наразі проводиться обстеження усіх вказаних об'єктів. Про це Суспільному розповіла речниця Патрульної поліції області Тетяна Носадчук.

За її словами, близько о пів на одинадцяту ранку патрульні отримали дзвінок – заявник розповів, що на електронну адресу патрульної поліції надіслали лист із повідомленням про замінування усіх житомирських дитячих садків, лікарень, торгових центрів та аеропорту.

Нині поліція та вибухотехніки обстежують усі об'єкти. Близько опівдні у телеграм-каналі Житомирської міської ради з'явилося повідомлення про те, що частину садочків вже оглянули, вибухонебезпечних предметів не знайшли.

О 14.15 речниця Нацоліції Алла Ващенко телефоном розповіла Суспільному, що загалом потрібно обстежити пів сотні садочків, тому перевірка наразі все ще триває. Про її результати повідомлять згодом.

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