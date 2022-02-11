РНБО запровадила санкції проти телеканалу "Наш" Євгена Мураєва. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками виїзного засідання Ради національної безпеки і оборони у Харкові у п'ятницю, 11 лютого.

За словами секретаря РНБО санкції запроваджені проти низки компаній терміном на 5 років. Мова йде про компанії "Наша Прага", "Наш 24", "Наш 365", а також компанії, яка зареєстрована на Кіпрі Proteas House.

Також під санкції потрапила компанія Лібертон Стар. Це будівельна компанія, яка вже перебуває під санкціями України, пояснив Данілов. Вона, з його словами, була зареєстрована в Одесі і змінила місце реєстрації на Київ.

“У зв'язку з такими процедурами змінила назву”, — сказав Данілов.

Також санкції застосували проти ТОВ Літвін ТВ із місцем реєстрації у Москві.

“Це компанія, яка постачає послуги для просування тих компаній, які перебувають під санкціями на території нашої країни, вона надає послуги про трансляцію російських каналів, які заблоковані на території нашої країни”.

Санкції введені на 5 років. Питання щодо санкцій на засіданні РНБО доповідав голова СБУ Іван Баканов, розповів журналістам Данілов.

Відповідаючи на запитання журналістки телеканалу "Наш" про санкції стосовно цього телеканалу, посадовець сказав, що всі 14 видів санкцій, які є в законодавстві, проголосовані і введені в дію.

Реакція Мураєва

Коментуючи санкції стосовно телеканалу “Наш” Мураєв на мітингу у Харкові сказав, що сподівався на інший розвиток подій.

“Я думав, що насправді влада піде шляхом мирного врегулювання на Донбасі, і їм потрібна буде наша допомога. Тому що це був єдиний канал, який був проти війни, єдиний канал, який не підтримував всю цю воєнну риторику”, — сказав Мураєв.

“Ми на порозі війни. І ми цей виклик приймаємо”, — підсумував екснардеп. Він також звернувся до президента і сказав, що йдеться про помилку, яка може стати вироком Зеленського.

Що відомо

11 лютого Володимир Зеленський розпочав дводенну робочу поїздку до Харківської та Херсонської областей. У Харкові він взяв участь у роботі Конгресу місцевих та регіональних влад. Володимир Зеленський також провів виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони. На Херсонщині президент перегляне демонстрацію дій підрозділів МВС та відпрацювання заходів зі звільнення адміністративних будівель.

За результатами засідання РНБО 24 січня українців закликали до спокою через ситуацію на кордоні України з РФ.

2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака. Також під санкції потрапили канали "112-Україна", "ZIK" та "NewsOne". Їхню трансляцію було припинено за пів години після публікації указу президента.

Співробітники Офісу президента назвали законними санкції Ради національної безпеки та оборони проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Натомість Козак назвав блокування каналів "політичною розправою".

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