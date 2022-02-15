У вівторок, 15 лютого, сталися перебої в роботі сервісу Приват24, "Ощадбанку, сайтів Міністерства оборони та Збройних Сил України. Як повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, проблеми сталися через DDoS-атаку.

Після 15-00 години 15 лютого користувачі послуг почали скаржитися на перебої в роботі сервісу Приват24. Програма не авторизовувала клієнтів банку та не працювала на переказ коштів. З аналогічними проблемами стикнулися клієнти "Ощадбанку".

Також користувачі звернули увагу на те, що перестали працювати сайти Міноборони та ЗСУ. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що збій стався через DDoS-атаку.

Як повідомив Суспільному речник ПриватБанку Олег Серга, технічні служби банку не підтвердили DDoS-атаку.

“Були тимчасові проблеми, пов'язані з перебоями зв'язку в тому ж Приват24 , але ці проблеми вже вирішені. Зараз ( станом на 18-ту годину — ред.) Приват24 працює у більшості клієнтів”, — сказав Серга.

Він також розповів, що в нього немає деталізованої інформації, чи йдеться у цьому випадку про DDoS-атаку.

“Я чекаю на коментарі від фахівців з інформаційної безпеки. Вони можуть визначити, чи було намагання DDoS-атаки”, — сказав представник ПриватБанку.

У Міноборони повідомили, що проводять технічні роботи з відновлення штатного функціонування сайту.

В "Ощадбанку" також повідомили, що зазнали кібератаки.

У банку перепросили за незручності і зазначили, що працюють над відновленням сервісу.

Що відомо

Клієнти найбільшого банку України "ПриватБанк" отримали попередження про те, що банкомати фінустанови не працюватимуть 15 лютого. У банку заявили, що ця інформація є фейковою, а банкомати та відділення працюють у звичайному режимі.

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували українські урядові сайти, також був тимчасово недоступний портал "Дія".

За даними МЗС, внаслідок кібератаки на онлайн-ресурси міністерства витоку службової інформації не зафіксували.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкультури та інформаційної політики України вважають, що хронологія поширення інформації про кібератаки на сайти українських офіційних відомств свідчить про "російський слід".

Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь заявив, що кібератака на ресурси державних органів України не призвела до витоку персональних даних. Згодом він повідомив, що метою кібератак було погіршити стосунки між Україною та Польщею. При цьому, найімовірніше, організатором атак була Росія.

Заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк вважає, що за кібератакою на Україну стоїть хакерська група UNC1151, пов'язана з білоруською розвідкою.

21 грудня 2021 року США та Велика Британія відправили в Україну спеціалістів із кібервійн для того, щоб підготувати країну до ймовірної атаки з боку Росії.

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