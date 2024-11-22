Зеленський представив план стійкості країни та позбавив держнагород низку зрадників. Рада схвалила держбюджет-2025, підтримала демобілізацію військових, чиї неповнорідні родичі загинули на війні, або зникли безвісти, та дозволила подружжям розлучатися під час вагітності.

Ізраїль знайшов сучасну російську зброю в угрупування "Хезболла". МКС видав ордери на арешт Нетаньягу і Галланта. США вирішили скасувати $4,7 млрд боргів України.

За два дні продано мільйон копій української гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля". Кембриджський словник обрав слово 2024 року.

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

Військові відпочивають після бойового виїзду у командно-спостережному пункті на Курахівському напрямку, Донеччина, 18 листопада 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

Голуби пролітають над порожніми сміттєвими баками в дірках від снарядів поблизу житлового масиву у Корабельному районі в Херсоні, який місцеві називають Острів, 18 листопада 2024 року. Острів постраждав найбільше через підтоплення після підриву Каховської ГЕС у червні 2023-го. Нині російська армія ледь не щодня завдає по ньому артилерійських ударів. Суспільне Новини/Іван Антипенко

Морські піхотинці їдуть працювати з кулемета Browning M2 по позиціях російських військових на Курахівському напрямку. Стрільба відбувається в безпосередній близькості до противника, тому часто на підʼїзді росіяни намагаються поцілити в бронемашину. Донеччина, 18 листопада 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов

Чоловіки прибирають скло з приміщення пошкодженого реабілітаційного центру для людей з інвалідністю у Дніпрі, 22 листопада 2024 року. Армія РФ, за повідомленням Повітряних сил, вдарила 21 листопада по Дніпру балістичною ракетою. Очільник Кремля Путін заявив, що росіяни випробували балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік". Getty Images/AFP/Florent Vergnes

На 1000-й день повномасштабного вторгнення РФ на Алею Слави прийшла родина бійця Дениса Кабанова. Військовий загинув у серпні в Курській області. На кладовищі біля його могили — мама, сестра Аліна та син. Харків, 19 листопада 2024 року. Суспільне Харків/Євген Гертнер

Спецпризначенці ГУР МО готують до запуску дрон дальнього ураження "Лютий". Місце і дата не вказуються з міркувань секретності. Суспільне Новини/Олександр Магула

Чоловік обіймає тіло загиблого родича, Суми, 17 листопада 2024 року. Ввечері 17 листопада російські війська вдарили по житловому мікрорайону Сум. Балістична ракета поцілила у двір серед багатоповерхових будинків. Загинули 12 людей, серед них — дві дитини. Суспільне Суми/Валерія Шаповалова

28-річний ветеран Віктор стрибає в басейн під час сеансу в реабілітаційному центрі "Титанові", Київ, 19 листопада 2024 року. Віктор був важко поранений під час бою поблизу Часового Яру у серпні 2024-го. Медикам довелось зробити бійцю подвійну ампутацію ніг. Getty Images/Diego Fedele