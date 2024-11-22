21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кєдр". США схвалили постачання протипіхотних мін Києву та дозволили бити далекобійними ракетами ATACMS всередині РФ. ЗСУ поцілили ними по арсеналу боєприпасів в Брянській області. Путін затвердив оновлену "ядерну доктрину" Росії. Пентагон готує зміни до чинної стратегії ядерного стримування.
Зеленський представив план стійкості країни та позбавив держнагород низку зрадників. Рада схвалила держбюджет-2025, підтримала демобілізацію військових, чиї неповнорідні родичі загинули на війні, або зникли безвісти, та дозволила подружжям розлучатися під час вагітності.
Ізраїль знайшов сучасну російську зброю в угрупування "Хезболла". МКС видав ордери на арешт Нетаньягу і Галланта. США вирішили скасувати $4,7 млрд боргів України.
За два дні продано мільйон копій української гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля". Кембриджський словник обрав слово 2024 року.
Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.
Військові відпочивають після бойового виїзду у командно-спостережному пункті на Курахівському напрямку, Донеччина, 18 листопада 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов
Голуби пролітають над порожніми сміттєвими баками в дірках від снарядів поблизу житлового масиву у Корабельному районі в Херсоні, який місцеві називають Острів, 18 листопада 2024 року. Острів постраждав найбільше через підтоплення після підриву Каховської ГЕС у червні 2023-го. Нині російська армія ледь не щодня завдає по ньому артилерійських ударів. Суспільне Новини/Іван Антипенко
Морські піхотинці їдуть працювати з кулемета Browning M2 по позиціях російських військових на Курахівському напрямку. Стрільба відбувається в безпосередній близькості до противника, тому часто на підʼїзді росіяни намагаються поцілити в бронемашину. Донеччина, 18 листопада 2024 року. Суспільне Новини/Тарас Ібрагімов
Чоловіки прибирають скло з приміщення пошкодженого реабілітаційного центру для людей з інвалідністю у Дніпрі, 22 листопада 2024 року. Армія РФ, за повідомленням Повітряних сил, вдарила 21 листопада по Дніпру балістичною ракетою. Очільник Кремля Путін заявив, що росіяни випробували балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік". Getty Images/AFP/Florent Vergnes
На 1000-й день повномасштабного вторгнення РФ на Алею Слави прийшла родина бійця Дениса Кабанова. Військовий загинув у серпні в Курській області. На кладовищі біля його могили — мама, сестра Аліна та син. Харків, 19 листопада 2024 року. Суспільне Харків/Євген Гертнер
Спецпризначенці ГУР МО готують до запуску дрон дальнього ураження "Лютий". Місце і дата не вказуються з міркувань секретності. Суспільне Новини/Олександр Магула
Чоловік обіймає тіло загиблого родича, Суми, 17 листопада 2024 року. Ввечері 17 листопада російські війська вдарили по житловому мікрорайону Сум. Балістична ракета поцілила у двір серед багатоповерхових будинків. Загинули 12 людей, серед них — дві дитини. Суспільне Суми/Валерія Шаповалова
28-річний ветеран Віктор стрибає в басейн під час сеансу в реабілітаційному центрі "Титанові", Київ, 19 листопада 2024 року. Віктор був важко поранений під час бою поблизу Часового Яру у серпні 2024-го. Медикам довелось зробити бійцю подвійну ампутацію ніг. Getty Images/Diego Fedele
Люди на пішохідному переході на Хрещатику у Києві йдуть по хляпавці, яка утворилась після снігопаду у плюсову температуру, 22 листопада 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула