Рада схвалила Держбюджет-2025

Верховна Рада схвалила в цілому проєкт державного бюджету на 2025 рік.

Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, "за" проголосували 275 депутатів.

"Рекордні видатки на рівні 3,94 трлн грн. З них видатки на оборону становлять 2,22 трлн грн. Дохід — 2,3 трлн грн (сюди 141 млрд грн від податкового законопроєкту 11416д). Ще очікуємо в у наступному році зовнішнє фінансування 38,4 млрд доларів. Голосування бюджету в схвалених параметрах було prior action по МВФ", — написав він.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував депутатам за підтримку держбюджету і зазначив, що всі податки громадян та бізнесу наступного року будуть спрямовані на оборону й безпеку України.

"Загальний ресурс, який буде направлений на сектор безпеки й оборони, складе 2,23 трлн грн. Рекордні кошти будуть спрямовані на виробництво та закупівлю зброї. Передбачили на це 739 млрд грн. Буде більше фінансування на модернізацію нашого оборонно-промислового комплексу, а також на закупівлю дронів", — написав він у Телеграм.

За словами прем'єра, другий пріоритет бюджету — підтримка громадян.

"У березні запланували індексацію пенсій. Загалом на програми допомоги в соціальній сфері передбачено майже 421 млрд грн. Видатки на освіту складуть майже 199 млрд грн, а на медицину 217 млрд грн", — зазначив Шмигаль.

За його словами, в обох сферах заплановані важливі проєкти модернізації та розвитку:

На оновлення медичних закладів, придбання сучасного обладнання та створення реабілітаційних центрів передбачено 10,7 млрд грн.

На модернізацію освітніх закладів та облаштування укриттів додатково передбачено 17,5 млрд грн.

"Продовжуємо підтримку регіонів та громад. У 2025 році ресурс місцевих бюджетів зросте на 15%. В умовах обмежених ресурсів цей бюджет чітко визначає пріоритети. Оборона, безпека, підтримка людей, розвиток та відновлення країни", — зазначив Шмигаль.