Рада схвалила Держбюджет-2025

Верховна Рада схвалила в цілому проєкт державного бюджету на 2025 рік.
Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, "за" проголосували 275 депутатів.
"Рекордні видатки на рівні 3,94 трлн грн. З них видатки на оборону становлять 2,22 трлн грн. Дохід — 2,3 трлн грн (сюди 141 млрд грн від податкового законопроєкту 11416д). Ще очікуємо в у наступному році зовнішнє фінансування 38,4 млрд доларів. Голосування бюджету в схвалених параметрах було prior action по МВФ", — написав він.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував депутатам за підтримку держбюджету і зазначив, що всі податки громадян та бізнесу наступного року будуть спрямовані на оборону й безпеку України.
"Загальний ресурс, який буде направлений на сектор безпеки й оборони, складе 2,23 трлн грн. Рекордні кошти будуть спрямовані на виробництво та закупівлю зброї. Передбачили на це 739 млрд грн. Буде більше фінансування на модернізацію нашого оборонно-промислового комплексу, а також на закупівлю дронів", — написав він у Телеграм.
За словами прем'єра, другий пріоритет бюджету — підтримка громадян.
"У березні запланували індексацію пенсій. Загалом на програми допомоги в соціальній сфері передбачено майже 421 млрд грн. Видатки на освіту складуть майже 199 млрд грн, а на медицину 217 млрд грн", — зазначив Шмигаль.
За його словами, в обох сферах заплановані важливі проєкти модернізації та розвитку:
- На оновлення медичних закладів, придбання сучасного обладнання та створення реабілітаційних центрів передбачено 10,7 млрд грн.
- На модернізацію освітніх закладів та облаштування укриттів додатково передбачено 17,5 млрд грн.
"Продовжуємо підтримку регіонів та громад. У 2025 році ресурс місцевих бюджетів зросте на 15%. В умовах обмежених ресурсів цей бюджет чітко визначає пріоритети. Оборона, безпека, підтримка людей, розвиток та відновлення країни", — зазначив Шмигаль.