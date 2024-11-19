Зеленський у Раді представив внутрішній план стійкості України

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 19 листопада, у Верховній раді представив внутрішній план стійкості України.

У своєму виступі Зеленський заявив, що стійкість на фронті може забезпечити справедливе завершення війни. За словами президента, йдеться не лише про стійкість українських воїнів на фронті, а й про стійкість всієї України.

“На цьому етапі війни вирішується, хто дотисне: або ми ворога, або ворог нас, українців, і європейців, і всіх у світі, хто хоче жити вільно і не підпорядковано якомусь одному диктатору. Ця битва, вона не тільки про Покровськ і Купʼянськ чи будь-яке наше українське місто, не тільки про ту чи іншу нашу область. Ця битва про всю Україну, про всю Європу, про порядок чи хаос для всього світу”, — сказав президент.

Він додав, що “поки весь світ чекає на диво від Трампа”, Україна має не втрачати стійкості і “пахати”, працювати всім народом на стійкість всієї держави.

“Порізно виграти у цій битві просто неможливо, у єдності — також непросто, але можливо”, — сказав президент.

"Ми не торгуємо суверенітетом, безпекою чи майбутнім України. Ми не відмовимося від прав України на всю свою територію. Ми точно не дозволимо використати нашу державу у своїх передвиборчих баталіях в Європі. За рахунок України виграти не вийде", — наголосив Зеленський.

План стійкості має 10 пунктів.

Єдність. Президент наголосив на важливості об'єднання як всередині країни, так і зовні. Міжнародні партнери мають продовжувати і посилювати підтримку України. За словами Зеленського, вибори у країні будуть після перемоги, пояснив Железняк. Фронт. Зміна підходів до управління в армії. Зниження мобілізаційного віку не буде. Міноборони та військове командування має представити нову систему контрактів для громадян, які не досягли віку мобілізації. Мають призначити військового омбудсмена. Зброя. Нарощування виробництва зброї в Україні та співпраці з партнерами. Буде створена Технологічна ставка. За словами президента, наступного року Україна виготовить мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Також поставлене завдання зробити три тисячі крилатих ракет і ракет-дронів. Гроші. Буде додаток до Плану стійкості. Він передбачає військові ризики, дерегуляцію, зменшення частки перерозподілу ВВП, безпеку для бізнесу від правоохоронців. Енергетика. Гарантування енергетичної стійкості, атомна генерація, раціональне енергоспоживання, адаптація до ринкових відносин в енергетиці після війни. До кінця року підготують паспорти енергетичної стійкості для всіх областей. Цей пункт містить закритий додаток. Безпека. Модернізація стандартів укриттів. Створення рамок металошукачів на вході у всі школи та інші держбудівлі. Укріплення державного кордону. Громади. Спеціальні податкові умови для Сум та Чернігова — аналогічні до тих, що діють у Харкові. Людський капітал. Національний стандарт безбарʼєрності. За словами Зеленського, потрібен інститут множинного громадянства та перезапуск дипломатичної служби. Також буде створено Міністерство обʼєднання України. Культурний суверенітет. Ініціюють "культурний Рамштайн". Сприяння створення кафедри україністики в іноземних університетах. Політика героїв. Політика меморіалізації війни, вшанування пам’яті її учасників, їхня інтеграція в суспільство. Створення щонайменше 80 ветеранських просторів. Квартири для ветеранів.

Як відзначив нардеп Железняк, президент наголосив, що виборів зараз не буде.

"Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори", — цитує він Зеленського.

Також президент розповів, що зменшення мобілізаційного віку не буде.

"Наша держава не готує зниження мобілізаційного віку", — сказав Зеленський.

Президент повідомив, що будуть запроваджені Військовий омбудсмен та Технологічна ставка. Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров на щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у вересні 2023 року анонсував започаткування нової посади – військового омбудсмена.

Також буде створено Міністерство обʼєднання України і до кінця року представлять кандидатуру міністра. Також до кінця року будуть заповнені всі вакансії українських послів. Також будуть заміни по країнам G7.

Планується запровадження "помічника ветерана" — 11 000 фахівців з супроводу ветеранів у наступному році. Весь план з додатками буде представлений у грудні.

Раніше джерело в Офісі президента повідомило Суспільному, що Зеленський доручив розробити внутрішній план перемоги України. Він мав бути націлений на внутрішні рішення та не є альтернативою плану перемоги, орієнтованому на партнерів.

14 листопада Зеленський повідомив про опрацювання кількох пунктів внутрішнього плану стійкості України на війні проти Росії. Зокрема, культурний суверенітет. Усього їх буде 10. За словами Зеленського, вже опрацьовані так пункти внутрішнього плану України: енергетика, зброя та її виробництво в Україні, співпраця з партнерами.