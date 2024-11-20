Кембриджський словник обрав слово 2024 року

Кембриджський словник оголосив слово "маніфест" словом 2024 року.

Про це йдеться на сайті словника.

Чому маніфест?

Зазначається, що слово "маніфест" шукали майже 130 000 разів на сайті Кембриджського словника, що зробило його одним із найпопулярніших слів 2024 року.

Коли відомі виконавці, зіркові спортсмени та впливові підприємці заявляють, що досягли чогось завдяки "маніфестуванню", вони використовують це дієслово в новішому значенні: застосовувати певні практики, щоб сконцентрувати розум на бажаному, намагаючись зробити це реальністю.

Використання цього значення слова маніфест стало дедалі популярнішим через зростання кількості "інфлюенсерів маніфестування", які просувають цю практику у соцмережах. Така популярність стала причиною того, що це значення було додане до Кембриджського словника у травні 2023 року.

Як це характеризує 2024 рік?

З кінця липня до початку вересня 2024 року Олімпійські та Паралімпійські ігри привернули світову увагу до маніфестування. Золоті медалісти, такі як Сімона Байлз, Езра Фреч і Меллорі Веггеманн, приписали свої досягнення цій практиці.

На початку року фанати Сабріни Карпентер назвали її "королевою маніфестування" за її участь у турі Eras Tour разом із Тейлор Свіфт, а Дуа Ліпа заявила, що маніфестувала свій концерт перед аудиторією понад 100 000 осіб на фестивалі Гластонбері.

Запити на маніфест

Запити на слово маніфест різко зросли 8 серпня 2024 року, коли цей день вважався особливо сприятливим для маніфестування.

Це підтримувало активність численних подкастів, блогів і стрічок у соцмережах, які пропонували поради про те, як «маніфестувати найкраще життя», особливо в фінансовому плані.

"Коли ми обираємо слово року Кембриджського словника, ми враховуємо три фактори: дані користувачів, дух часу і мову. Яке слово шукали найчастіше або яке викликало сплеск інтересу? Яке найкраще відображає те, що відбувалося протягом року? І що цікаве в цьому слові з мовного погляду? Маніфест переміг цього року, тому що його запити значно зросли, його використання поширилося на всі типи медіа, і воно демонструє, як значення слова може змінюватися з часом", — сказала Вендалін Ніколс, менеджерка видавництва

Як змінилося значення слова маніфест з 1380 року?

Слово маніфест має свою історію. Воно запозичене з латини та французької мов і спочатку використовувалося в англійській як прикметник, що означав "легко помітний або очевидний", а згодом — як дієслово, що означало "чітко показувати щось".

Практика маніфестування набула популярності під час пандемії, саме тоді кількість пошукових запитів цього слова в інтернеті різко зросла. Люди масово ділилися у соцмережах порадами про те, як маніфестувати все — від будинку мрії до отримання повідомлення від симпатії. У 2020 році, за даними Google Trends, пошукові запити на тему маніфестування зросли на 430% лише за період з березня по липень.

Лексикографи Кембриджського словника використовують величезну базу даних мови, яку називають корпусом, щоб досліджувати не лише різні значення слова, але й те, як це слово використовується у письмовій та розмовній англійській мові.

Маніфест часто зустрічається разом із певними словами, такими як "успіх" і "мрії", але також із симптомами, тоді як з іншими словами слово майже не поєднується.

Тренди 2024 року у словах

Слово маніфест не єдине, що стало символом 2024 року. Collins Dictionary обрав слово brat (вільно перекладається як "шибеник"), натхненне однойменним альбомом Charli XCX. Тим часом Оксфордський словник ще має оголосити своє слово, але до шорт-листа увійшли brain rot (розумовий застій), lore (переказ) та romantasy (романтичне фентезі).

У 2023 році словом року від Кембриджського словника було hallucinate (галюцинувати), що відображало зростання популярності генеративного штучного інтелекту. Оксфордський словник у 2023 році обрав rizz (шарм) — термін, що означає харизму чи привабливість у стосунках.