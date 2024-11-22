"S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля": за два дні продано мільйон копій гри

За два дні після релізу відеогри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" від української компанії GSC Game World її копії по всьому світу купили вже 1 мільйон геймерів.
Про це йдеться на офіційній сторінці гри у соцмережі X.
"Не дивно, що в Зоні трохи тісно. Було продано мільйон примірників, і набагато більше сталкерів приєдналися до полювання на артефакти з Game Pass. Це тільки початок нашої незабутньої пригоди", — зазначається у дописі.
Реліз відеогри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" від української компанії GSC Game World відбувся 20 листопада. Її вихід кілька разів переносили, а деталі геймплею довгий час приховували.
"Серце Чорнобиля" стала четвертою грою в серії та першою, яка буде випущена на консолях. PC Gaming Show визнав її найочікуванішою грою 2024 року.
Розробники розповідали, що проходження одного сценарію гри займе приблизно 40 годин і в основній сюжетній лінії буде чотири фінали.
"S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" — рольова відеогра в жанрі постапокаліптичного шутераШутер — жанр відеоігор, основу ігрового процесу яких складає стрілянина по цілях. від першої особи з елементами survival horrorSurvival horror (виживання серед жаху) — жанр відеоігор, які найчастіше являють собою комбінацію пригодницького бойовика з фіксованими ракурсами камери. та immersive simImmersive sim (імерсивний симулятор, симуляція) — це жанр відеоігор, який робить акцент на виборі гравця. Визначальною рисою є використання імітаційних систем, які реагують на дії гравця, що дозволяє грі підтримувати більш творче розвʼязання проблем, що виходить за межі задуманого розробниками..