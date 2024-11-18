Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена дозволила Україні завдавати удари всередині Росії на відстань до 300 кілометрів.

Про це Боррель заявив у відповідь на запитання журналіста, чому рішення ухвалили саме зараз, напередодні зміни президента США.

"Так, адміністрація Байдена дозволила використання зброї, поставленої Україні, до 300 кілометрів всередині російської території. 300 кілометрів, не більше. Мені це не здається надзвичайно глибокою дистанцією, але це те, що вирішила адміністрація Байдена. Чому саме зараз, а не перед виборами? Не знаю, не знаю", — відповів Боррель.

Напередодні The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS по території РФ. У Білому домі поки не коментували, а Зеленський заявив, що "ракети самі за себе скажуть".

Речник німецького уряду повідомив, що США проінформували владу Німеччини про рішення надати Україні дозвіл завдавати ударів далекобійними ракетами ATACMS вглиб Росії. Водночас він наголосив, що Німеччина дотримується свого рішення не надавати Україні ракети великої дальності.

Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Україна має право на використання далекобійної зброї для знищення військових цілей на території РФ.