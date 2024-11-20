WP: Байден схвалив постачання протипіхотних мін Україні

Після надання дозволу атакувати РФ ракетами ATACMS президент США Джо Байден санкціонував постачання в Україну протипіхотних мін.

Про це пише американська газета The Washington Post з посиланням на двох чиновників.

За їхніми словами, це рішення обґрунтовано можливістю "прориву російських військ на сході України". Джерела стверджують, що протипіхотні міни застосовуватимуться лише на території, яку Вашингтон вважає українською.

Адміністрація Байдена "глибоко стурбована" нападами Росії вздовж лінії фронту впродовж останніх тижнів і бачить нагальну потребу пригальмувати цей прогрес, заявили чиновники. Співрозмовник видання вважає, що надання протипіхотних мін є одним з найбільш корисних кроків, які адміністрація Байдена може зробити, щоб уповільнити атаку Росії.

Один чиновник сказав, що тип протипіхотної міни є "нестійким". Це означає, що міни самознищуються або втрачають заряд батареї, протягом кількох днів або тижнів, що зменшує небезпеку для цивільного населення. Чиновник зазначив, що українські політики зобов’язалися не розміщувати міни в густонаселених районах.

Раніше Сполучені Штати надали Україні інший тип протипіхотних мін Claymores, які встановлюються над землею та запускаються оператором. Їх використання є "задовільним" відповідно до конвенцій про заборону мін за умови належного використання.

Видання нагадує, що Байден, будучи кандидатом у президенти, піддав жорсткій критиці 45-го президента США Дональда Трампа за те, що його адміністрація зняла обмеження на використання протипіхотних мін. Демократ назвав це рішення безрозсудним.

Що відомо про заяву щодо ракет ATACMS

The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS по території РФ. Рішення, за словами джерел, стало відповіддю на залучення солдат КНДР до війни — ймовірно, спочатку ракети застосують у Курській області Росії. У Білому домі поки не коментували, а Зеленський заявив, що "ракети самі за себе скажуть".

Речник німецького уряду повідомив, що США проінформували владу Німеччини про рішення надати Україні дозвіл завдавати ударів далекобійними ракетами ATACMS вглиб Росії. Водночас він наголосив, що Німеччина дотримується свого рішення не надавати Україні ракети великої дальності.

Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Україна має право на використання далекобійної зброї для знищення військових цілей на території РФ.

Україна використовує ATACMS на своїй території вже понад рік та неодноразово закликала США надати дозвіл на удари по Росії.