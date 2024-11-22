У ГУР розкрили деталі про нову балістику, яку якою РФ вдарила по Дніпру

21 листопада 2024 року Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".

Про це повідомили у Головному управління розвідки (ГУР) Міноборони.

"Час підльоту цієї російської ракети з моменту запуску в астраханській області до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин. На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 Махів", — йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що до розробки мобільного ракетного комплексу "Кедр" залучена низка підприємств військово-промислового комплексу РФ:

АТ "Корпорация "Московский институт теплотехники" (Москва);

АТ "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"(Волгоград);

АТ "Гловное особое конструкторское бюро "Прожектор" (Москва);

АТ "Концерн "Созвездие" (Воронеж);

АТ “Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (Москва);

ТОВ "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (Москва).

Випробування ракетного комплексу "Кєдр" проходили на "4-м государственном центральном межвидовом полигоне РФ” (м. Капустін Яр, Астраханська область) у жовтні 2023 та червні 2024 року.

Що відомо про ракетний удар РФ по Дніпру

21 листопада Росія завдала по Україні удару ракетами різного типу. Повітряні сили заявили про удар міжконтинентальною балістичною ракетою, про таку імовірність повідомив і президент Зеленський.

За словами президента Володимира Зеленського, Путін використовує територію України як полігон, — Росія вже застосовує проти України нові ракети та шукає по світу нову зброю.

21 листопада очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія випробувала нову балістичну ракету середньої дальності, яку назвала "Орєшнік", вдаривши по Дніпру.

У Пентагоні повідомили, що експериментальна балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" була створена на основі російської моделі міжконтинентальної ракети РС 26 "Рубеж". Про запуск ракети США були поінформовані за 30 хвилин до запуску.