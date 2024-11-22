Пентагон готує зміни до чинної стратегії ядерного стримування

США мають бути готові скоригувати свою ядерну доктрину і модернізувати свій ядерний арсенал заради збереження потенціалу стримування.

Про це заявив заступник помічника глави Пентагону з ядерної політики Річард Джонсон.

За даними Міністерства оборони, численні "ядерні супротивники" кидають виклик безпеці США, їх союзників і партнерів.

"Зараз ми перебуваємо у світі, де ми стикаємося з кількома ядерними конкурентами, декількома державами, які розвивають, диверсифікують і модернізують свої ядерні арсенали, а також, на жаль, віддають пріоритет ролі, яку ядерна зброя відіграє у своїх стратегіях національної безпеки", — сказав Джонсон.

За його словами, Сполученим Штатам може знадобитися коригування Огляду ядерної ситуації 2022 року, щоб уникнути браку потенціалу стримування на тлі посилення ядерного потенціалу Китаю та Росії та можливої ​​відсутності угод про контроль над ядерними озброєннями.

Міністерство оборони спільно з Національним управлінням з ядерної безпеки робить кроки для зміцнення ядерного стримування. Серед ключових заходів:

Модернізація гравітаційної бомби B61-13, яка стане покращеною версією попередньої моделі та проводитиметься Національним управлінням ядерної безпеки Міністерства енергетики.

Підвищення готовності підводних човнів класу Ohio оснащених ядерною зброєю.

15 листопада Міноборони представило Конгресу оновлену доповідь про стратегію застосування ядерної зброї, відому як "Доповідь 491". У ній відображено зміни, спрямовані на протидію зростаючим загрозам, включно зі збільшенням і диверсифікацією ядерних арсеналів потенційних супротивників.

Основні положення нової стратегії

Стримування кількох ядерних суперників одночасно.

Інтеграція неядерних можливостей підтримки ядерного стримування.

Управління ескалацією у відповідь на обмежені ядерні або висококонсеквенційні неядерні напади.

Розширені консультації з союзниками та партнерами для зміцнення колективної безпеки.

Доповідь підкреслює, що стримування не є універсальним рішенням. Для зниження стратегічних загроз необхідно також приділяти увагу контролю над озброєннями, зниженню ризиків і запобіганню ядерному розповсюдженню.

За словами Джонсона, поточна програма ядерної модернізації — хоча й масштабна — може бути недостатньою для відповіді на виклики майбутнього. США продовжують адаптувати свою стратегію, щоб забезпечити безпеку і надійність ядерного стримування.

25 вересня під час постійного засідання Ради безпеки РФ щодо ядерного стримування очільник Кремля Володимир Путін оголосив нові принципи застосування ядерної зброї.

19 листопада Путін підписав указ "Про затвердження основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування".

Оновлена ​​доктрина передбачає, що підставою для завдання ядерного удару може стати "агресія проти РФ та її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави", а також масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

Крім цього у документі зазначається, що "основи держполітики Росії в галузі ядерного стримування можуть уточнюватись залежно від зовнішніх та внутрішніх факторів".