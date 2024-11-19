Генштаб ЗСУ повідомив про удар по арсеналу в Брянській області

Уночі українські військові завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. Там зафіксували 12 вторинних вибухів і детонації.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ зранку 19 листопада.

"У ніч на 19 листопада підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. Станом на 02.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що "ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії РФ проти України триватиме".

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко раніше писав про удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ у Брянській області.

"Там були артилерійські боєприпаси, включно з кндрівськими до їх систем, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до рсзв. Ще раніше він був атакований дронами", — йдеться у його дописі.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив у своєму Телеграм про "виявлення і знищення безпілотника".

"Постраждалих і руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", — написав Богомаз.