WSJ: Ізраїль знайшов сучасну російську зброю в угрупування "Хезболла"

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжує знаходити великі запаси виробленої в Росії зброї в ліванського угруповання "Хезболла". Озброєння могло потрапити із Сирії, яку оснащувала РФ.

Про це пише американська газета The Wall Street Journal.

У статті йдеться про те, що ісламістський рух має, зокрема, сучасні протитанкові ракети "Корнет", вироблені в 2020 році. Вони, за даними джерел WSJ, потрапили до Південного Лівану через російські склади в Сирії, які РФ роками використовувала для постачання озброєння режиму Башара Асада.

Видання зазначає, що знайдена у "Хезболли" зброя допомогла її представникам дати відсіч після того, як ЦАХАЛ ліквідував їхнє вище керівництво.

Колишній посол Ізраїлю в Росії Аркадій Мільман заявив, що єврейська держава має "бути наполегливішою і захищати свої інтереси".

"Ми повинні пояснити та донести до росіян, що більше не потерпимо жодної допомоги «Хезболлі» та Ірану, яка може нашкодити ізраїльтянам", — наводить його слова WSJ.

16 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro вже повідомляв про виявлення солдатами ЦАХАЛу "найсучаснішого" російського озброєння під час обшуків на базах "Хезболли".

Він нагадав, що згідно з резолюцією ООН від 2006 року на південь від річки Летані, що протікає недалеко від кордону Ізраїлю і Лівану, зброю дозволено мати лише ліванській армії.

"Проте «Хезболла» прорила сотні тунелів і схованок у цьому районі, де ми щойно знайшли кілька одиниць сучасної російської зброї", — заявив тоді Нетаньяху.

Ще раніше газета The Washington Post із посиланням на ізраїльських чиновників повідомляла, що під час операції ЦАХАЛ на півдні Лівану знайшов російську і китайську протитанкову зброю.