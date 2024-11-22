Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо позбавлення державних нагород зрадників України. До першого списку увійшло 34 людини. Серед них – колишні урядовці, нардепи, екскерівники СБУ та генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що до 10 із 34 людей застосований максимальний набір санкцій – 21 вид. Йдеться не лише про позбавлення державних нагород України, а й, зокрема, про блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів та повне припинення торговельних операцій.

Серед них до сімох санкції застосовані вперше. Зокрема, це колишній перший заступник лідера політичної партії "Партія регіонів" та голова відповідної фракції Олександр Єфремов. Мав ордени "За заслуги" І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Експерший заступник генпрокурора України Ренат Кузьмін. Мав ордени "За заслуги" ІІ-ІІІ ступенів та звання "Заслужений юрист України".

Також державних нагород України позбавлено вісьмох людей, які вже перебувають під іншими санкціями України.

Це екснардеп ІІ-IV та IX скликань Віктор Медведчук. Був нагороджений орденами "За заслуги" І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, мав звання "Заслужений юрист України".

Ексміністр освіти і науки (2010–2014) Дмитро Табачник. Мав ордени князя Ярослава Мудрого IV-V ступенів та звання "Заслужений діяч науки і техніки".

Колишній прем’єр-міністр України (2010–2014) Микола Азаров, який був нагороджений орденами "За заслуги" І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, а також мав звання "Заслужений економіст України".

Крім того, державної нагороди України також позбавлений колишній генпрокурор України (2010–2014) Віктор Пшонка. Мав орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Екснардеп III-IX скликань Андрій Деркач. Мав орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Предстоятель Російської православної церкви (РПЦ) та колишній агент КДБ, патріарх Кирило (Володимир Гундяєв). Був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.

Почесного звання "Народний артист України" позбавлені російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, російський композитор Ігор Крутой, співачки Кароліна Куєк (Ані Лорак) і Таїсія Повалій – позбавлені звання "Заслужений артист України".

20 листопада Верховна рада ухвалила законопроєкт №11410, який передбачає позбавлення державних нагород України людей, які були засуджені за тяжкі злочини, кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, окремі злочини проти громадської безпеки та тих, хто пропагує Росію чи виправдовує окупацію України.