Верховна рада дозволила подружжям розлучатися під час вагітності

Верховна рада 20 листопада ухвалила законопроєкт №5492, що вносить зміни до Сімейного кодексу України та дозволяє подавати позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини.

Про це у соцмережі X повідомила нардепка від парламентської фракції "Голос" Інна Совсун.

За словами політикині, це була друга спроба щодо прийняття документа, адже було багато "закулісних битв" щодо нього.

Зокрема прийнятим документом вносяться зміни до статті 110 та 111 Сімейного кодексу України.

Шлюб в Україні може бути лише добровільним, що закріплено законодавством, але донині існувала норма, яка забороняла розлучатись у разі вагітності та ще рік після народження дитини. Винятком могли стати лише випадки, коли хтось із подружжя вчинив кримінальне правопорушення щодо партнера чи партнерки або дитини.

Автори законопроєкту наголошували, що розірвання шлюбу в період вагітності, або коли дитині ще не виповнилось одного року має важливе значення в сім’ях, де чинять домашнє насильство. У таких випадках це є першим кроком для захисту.

"Кривдники часто сприймають шлюб як право власності на жінку і, відповідно, право на контроль, примушування до виконання “шлюбних обов’язків” та інших форм насильства щодо неї, і саме тому категорично заперечують проти розірвання шлюбу та намагаються затягнути судовий розгляд”, – йшлося у пояснювальній записці до законопроєкту.

Обмеження, що дотепер існувало в Україні, не було в законодавствах країн Європи, бо там дотримуються добровільності як під час укладення шлюбу, так і під час розірвання.

У першому читанні український парламент підтримав цю законодавчу ініціативу у серпні 2023 року.