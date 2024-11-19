Путін затвердив оновлену "ядерну доктрину" Росії

Очільник Кремля Володимир Путін підписав указ "Про затвердження основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування".

Відповідний документ опубліковано на порталі правової інформації РФ 19 листопада й вже набув чинності.

Зокрема оновлена ​​доктрина передбачає, що підставою для завдання ядерного удару може стати "агресія проти РФ та її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави", а також масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

Крім цього у документі зазначається, що "основи держполітики Росії в галузі ядерного стримування можуть уточнюватись залежно від зовнішніх та внутрішніх факторів".

25 вересня під час постійного засідання Ради безпеки РФ щодо ядерного стримування очільник Кремля Володимир Путін оголосив нові принципи застосування ядерної зброї.

Зокрема, очільник Кремля заявив, що ядерна "тріада" залишається найважливішою гарантією безпеки Росії та її громадян. РФ може застосувати ядерну зброю у разі агресії проти Росії та Білорусі.

"Ми залишаємо за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії проти Росії та Білорусі як учасника союзної держави. З президентом Білорусі усі ці питання узгоджені", — заявив Путін.

Він додав, що агресія з боку неядерної держави за участю ядерної оцінюватиметься як спільний напад цих країн на Росію. І РФ може застосувати ядерну зброю — у тому числі у відповідь на удари по Росії "звичайною зброєю".

Що відомо про заяву щодо ракет ATACMS

Видання The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції дозволив Україні застосовувати американські далекобійні ракети ATACMS по об'єктах на території Росії. Рішення, за словами джерел, стало відповіддю на залучення солдат КНДР до війни — ймовірно, спочатку ракети застосують у Курській області Росії, пише NYT.

Україна використовує ATACMS на своїй території вже понад рік та неодноразово закликала США надати дозвіл на удари по Росії.