Верховна рада 20 листопада ухвалила законопроєкт №11531, який надає право на звільнення з військової служби тим людям, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій.

Про це у Telegram повідомив нардеп від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, законопроєкт підтримало 308 парламентарів.

Документом передбачено забезпечення рівних прав та можливостей військовослужбовців нарівні із військовозобов'язаними чоловіками, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації в частині права на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення безвісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри.

Неповнорідними братами та сестрами вважають людей, у яких спільні або мати, або батько.

Також 20 листопада Верховна рада ухвалила законопроєкт №12104 щодо уточнення підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації людям, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.

Що відомо про закон про мобілізацію

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Законної сили документ набув 18 травня 2024 року.

18 травня запрацював мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. "Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг".

З 18 травня по 16 липня 2024 року — тобто вчасно, згідно з новим законом про мобілізацію, — 4 690 496 військовозобов'язаних оновили свої військово-облікові дані.

26 липня в "Резерві+" зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.